Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Пасмурно и морось

13:00 110

В Баку и на Апшеронском полуострове 26 февраля прогнозируются погодные условия с переменной облачностью, временами будет пасмурно, однако преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в дневные часы в некоторых местах возможна изморось. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха в ночное время составит 3-5° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 7-10° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Тем не менее, начиная с середины дня, в ряде мест ожидаются периодические осадки. Вечером в отдельных районах вероятно усиление осадков, а в горной местности прогнозируется выпадение снега. Ночью и в утренние часы местами опустится туман. Восточный ветер днем в некоторых районах временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 7-12° тепла, в горах ночью ожидается 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.

Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
Засекреченный брифинг Рубио с «бандой восьми»
12:43 511
12:43 511
Россия угрожает радиацией Украине и Западу
Россия угрожает радиацией Украине и Западу отчет ISW
12:37 559
12:37 559
Рубен Варданян отказался
Рубен Варданян отказался
12:15 1374
12:15 1374
Ильхам Алиев в Ленкорани
Ильхам Алиев в Ленкорани фото
12:05 1063
12:05 1063
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
Как американские пилоты чудом спаслись от хуситов
11:59 1027
11:59 1027
Нефть дырочку найдет
Нефть дырочку найдет наша аналитика; все еще актуально
04:31 2789
04:31 2789
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
Крупнейший архив об инопланетянах исчез после распоряжения Трампа
11:08 1640
11:08 1640
Требуется согласие Путина
Требуется согласие Путина
10:59 2098
10:59 2098
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
Академия наук готова исключить Мехтиева, но…
10:45 1907
10:45 1907
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
США предупреждают Украину: не задевайте американские интересы
10:34 1413
10:34 1413
У Орбана тот же враг, что у Путина
У Орбана тот же враг, что у Путина главная тема; все еще актуально
24 февраля 2026, 22:55 4217
24 февраля 2026, 22:55 4217

