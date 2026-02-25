USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Американец зарезал четверых: его ликвидировали

13:30 1031

Четыре человека погибли в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на улице города Такома (штат Вашингтон), сообщил телеканал CBS.

В официальном сообщении говорится: «Несколько свидетелей сообщали в 9.30 по местному времени, что мужчина наносил удары ножом снаружи дома». Полицейские открыли огонь по нападавшему и ликвидировали его. По данным правоохранительных органов, три человека погибли на месте, еще одна жертва умерла в больнице.

Причины нападения, а также потенциальная связь преступника с жертвами устанавливаются.

Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 67
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе?
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе? мнение депутата
14:54 329
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема
14:11 1096
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения… все еще актуально
10:19 5777
Мощный удар по Крыму
Мощный удар по Крыму видео
14:44 686
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!» ВИДЕО
14:41 612
Братья-турки приехали к Али Асадову
Братья-турки приехали к Али Асадову
14:28 558
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
14:28 326
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
13:58 857
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества аналитическая выкладка востоковеда Парвиза Муллоджанова
05:21 4360
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 3655

