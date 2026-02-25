Американец зарезал четверых: его ликвидировали

Четыре человека погибли в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на улице города Такома (штат Вашингтон), сообщил телеканал CBS.

В официальном сообщении говорится: «Несколько свидетелей сообщали в 9.30 по местному времени, что мужчина наносил удары ножом снаружи дома». Полицейские открыли огонь по нападавшему и ликвидировали его. По данным правоохранительных органов, три человека погибли на месте, еще одна жертва умерла в больнице.

Причины нападения, а также потенциальная связь преступника с жертвами устанавливаются.