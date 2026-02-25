Оползень в Ленкорани: автодорогу будут восстанавливать

Жители села Ханбулан Ленкоранского района рассказали haqqin.az, что оползни в этом районе происходили и раньше. На этот раз в результате оползня движение по дороге относительно затруднено. Предполагается, что оползень активизировался после недавних сильных дождей.

На автомобильной дороге Гиркан – Дашдатюк -Билясар, соединяющей несколько районов Ленкорани, произошел оползень. В результате разрушился асфальтовый слой, на дороге появились трещины.

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил haqqin.az, что в связи со сложившейся ситуацией созданы условия для бесперебойной организации автомобильного движения на данном участке. В настоящее время участок находится под контролем специалистов агентства.

«Проведен предварительный технический осмотр дороги, оценена текущая ситуация и подготовлено соответствующее заключение», — сказал Наджафли.

Он отметил, что подготовлены и представлены соответствующие технические предложения и проекты, касающиеся реставрационных и укрепительных работ. Проект включает в себя восстановление дорожного полотна и при необходимости укрепление грунтового массива. По словам Наджафли, в настоящее время из-за нестабильных погодных условий в регионе проведение земляных и строительно-восстановительных работ с технологической точки зрения нецелесообразно.

«Для обеспечения качественного и долговечного восстановления дороги необходимо выполнять работы при благоприятных погодных условиях. Таким образом, восстановительные работы начнутся, как только позволят погодные условия», - сказал представитель агентства.