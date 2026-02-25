USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Оползень в Ленкорани: автодорогу будут восстанавливать

Ульвия Худиева
13:47 725

На автомобильной дороге Гиркан – Дашдатюк -Билясар, соединяющей несколько районов Ленкорани, произошел оползень. В результате разрушился асфальтовый слой, на дороге появились трещины.

Жители села Ханбулан Ленкоранского района рассказали haqqin.az, что оползни в этом районе происходили и раньше. На этот раз в результате оползня движение по дороге относительно затруднено. Предполагается, что оползень активизировался после недавних сильных дождей.

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил haqqin.az, что в связи со сложившейся ситуацией созданы условия для бесперебойной организации автомобильного движения на данном участке. В настоящее время участок находится под контролем специалистов агентства.

«Проведен предварительный технический осмотр дороги, оценена текущая ситуация и подготовлено соответствующее заключение», — сказал Наджафли.

Он отметил, что подготовлены и представлены соответствующие технические предложения и проекты, касающиеся реставрационных и укрепительных работ. Проект включает в себя восстановление дорожного полотна и при необходимости укрепление грунтового массива. По словам Наджафли, в настоящее время из-за нестабильных погодных условий в регионе проведение земляных и строительно-восстановительных работ с технологической точки зрения нецелесообразно.

«Для обеспечения качественного и долговечного восстановления дороги необходимо выполнять работы при благоприятных погодных условиях. Таким образом, восстановительные работы начнутся, как только позволят погодные условия», - сказал представитель агентства.

Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 75
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе?
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе? мнение депутата
14:54 333
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема
14:11 1100
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения… все еще актуально
10:19 5780
Мощный удар по Крыму
Мощный удар по Крыму видео
14:44 690
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!» ВИДЕО
14:41 616
Братья-турки приехали к Али Асадову
Братья-турки приехали к Али Асадову
14:28 559
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
14:28 326
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
13:58 859
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества аналитическая выкладка востоковеда Парвиза Муллоджанова
05:21 4360
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 3657

ЭТО ВАЖНО

Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 75
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе?
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе? мнение депутата
14:54 333
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема
14:11 1100
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения… все еще актуально
10:19 5780
Мощный удар по Крыму
Мощный удар по Крыму видео
14:44 690
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!» ВИДЕО
14:41 616
Братья-турки приехали к Али Асадову
Братья-турки приехали к Али Асадову
14:28 559
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
14:28 326
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
13:58 859
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества аналитическая выкладка востоковеда Парвиза Муллоджанова
05:21 4360
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 3657
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться