Партия Орбана теряет лидерство

Партия «Тиса» увеличила отрыв от «Фидес» до рекордных 20 процентных пунктов среди определившихся с выбором и на 11 пунктов среди всего электората. По данным опроса, проведенного 18–23 февраля среди 1000 респондентов с погрешностью ±3,5 пункта, за «Тису» готовы проголосовать 55% определившихся избирателей против 35% у «Фидес».

Лидер партии «Тиса» Петер Мадяр пообещал активизировать кампанию после опубликованных данных.

12 февраля он заявил, что стал жертвой провокации с использованием скрытой интимной съемки, связывая появление видео с людьми, близкими к партии премьер-министра Виктора Орбана. Мадяр также сообщил о планах «Фидес» шантажировать его публикацией материалов с участием партнерши.