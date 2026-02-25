USD 1.7000
Партия Орбана теряет лидерство

13:52 851

Венгерская оппозиционная партия «Тиса» усилила отрыв от правящей партии премьер-министра Виктора Орбана «Фидес», следует из свежего опроса Median.

Партия «Тиса» увеличила отрыв от «Фидес» до рекордных 20 процентных пунктов среди определившихся с выбором и на 11 пунктов среди всего электората. По данным опроса, проведенного 18–23 февраля среди 1000 респондентов с погрешностью ±3,5 пункта, за «Тису» готовы проголосовать 55% определившихся избирателей против 35% у «Фидес».

Лидер партии «Тиса» Петер Мадяр пообещал активизировать кампанию после опубликованных данных.

12 февраля он заявил, что стал жертвой провокации с использованием скрытой интимной съемки, связывая появление видео с людьми, близкими к партии премьер-министра Виктора Орбана. Мадяр также сообщил о планах «Фидес» шантажировать его публикацией материалов с участием партнерши.

Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 78
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе?
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе? мнение депутата
14:54 336
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема
14:11 1100
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения… все еще актуально
10:19 5780
Мощный удар по Крыму
Мощный удар по Крыму видео
14:44 692
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!» ВИДЕО
14:41 616
Братья-турки приехали к Али Асадову
Братья-турки приехали к Али Асадову
14:28 559
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
14:28 326
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
13:58 859
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества аналитическая выкладка востоковеда Парвиза Муллоджанова
05:21 4360
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 3658

