Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?

Офис бывшего президента Ирана Хасана Роухани отверг сообщение французской газеты Le Figaro о том, что он якобы пытался сместить верховного лидера Али Хаменеи во время январских протестов, назвав эти обвинения «ложными, сфабрикованными и частью психологической операции американских и израильских источников».

На днях газета Le Figaro со ссылкой на источники писала о том, что в разгар январских протестов в Иране готовилась попытка свержения Али Хаменеи. Как утверждает издание, инициатива была сформирована в ночь с 7 на 8 января, за день до пика протестов, и, по данным источников, план возглавлял бывший президент Хасан Роухани.

Согласно информации, попытка в конечном итоге провалилась из-за отсутствия поддержки со стороны главы Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани. Также сообщалось, что президент страны Масуд Пезешкиан был исключен из обсуждений, чтобы предотвратить разглашение информации о попытке.

После того как о попытке стало известно, Роухани и Зариф, по данным источников, были на несколько дней помещены под домашний арест, а ряд связанных с ними реформистских функционеров - задержаны.