В Азербайджане могут ужесточить правила удаленной работы

13:59 949

В настоящее время специальных требований, регулирующих удаленную работу, не предусмотрено, однако этот вопрос может вновь стать актуальным — как это уже было в период пандемии COVID-19.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов, выступая на мероприятии «Законодательство в области кибербезопасности в Азербайджане».

«Думаю, у нас также будут разработаны соответствующие регламенты, например, в части порядка подключения к корпоративным системам: будет ли обязательным использование VPN организации и другие требования.

В таких случаях устройство, вероятно, должно предоставляться самой организацией, чтобы на нем можно было установить необходимые средства защиты. Это позволит обеспечить надлежащий уровень безопасности, а также контролировать возможные утечки данных и иные инциденты», - подчеркнул Мамедов.

