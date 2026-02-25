«28 января 2026 года Иран спровоцировал дипломатический инцидент, заставив голландского дипломата сдать свой дипломатический багаж в аэропорту Тегерана, — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Нидерландов. — Это неприемлемо».

Нидерланды вызвали посла Ирана, чтобы выразить протест в связи с конфискацией багажа нидерландского дипломата в аэропорту Тегерана. Об этом сообщают иранские СМИ.

Министерство заявило, что неоднократно обращалось к Ирану с просьбой немедленно вернуть конфискованные товары, не предоставив дополнительных подробностей.

В сообщении также говорится, что посол был вызван после того, как Иран опубликовал в интернете видеозапись инцидента.

По утверждению иранской стороны, нидерландский дипломат пытался провезти в Иран спутниковый телефон и модем Starlink, но они были конфискованы в аэропорту при осмотре чемодана. «Чемодан нидерландского дипломата был конфискован в иранском аэропорту по причине отказа проверить его в интроскопе», - рассказало агентство ISNA.

Напомним, во время недавних антиправительственных протестов в Иране терминалы Starlink использовались оппозиционерами для координации своих действий.