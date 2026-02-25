USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Турецкие мужчины выбирают азербайджанок

14:13 1036

Азербайджанцы в 2025 году оказались среди самых востребованных иностранных невест и женихов в Турции.

Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Турции (TÜİK).

Так, в прошлом году граждане Турции заключили браки с 28 646 иностранными гражданками. Из них 1 948, или 6,8% — гражданки Азербайджана. В этом списке Азербайджан занял четвертое место.

В тройку стран, гражданок которых турецкие мужчины выбирали чаще всего, вошли Сирия, Узбекистан и Марокко.

Кроме того, за отчетный период 5 347 гражданок Турции вышли замуж за иностранцев. Из них 251 человек, или 4,7% — граждане Азербайджана. В этом рейтинге Азербайджан занял пятое место.

Среди стран, граждане которых чаще всего становились супругами турецких женщин, лидируют Сирия, Германия, Афганистан и Австрия.

