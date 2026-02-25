В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход

Спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф предупредил, что Иран ответит решительно, если США предпримут военные действия в ходе текущих переговоров. Об этом сообщает Iran International.

«Если Вашингтон примет решение о военных действиях в ходе переговоров, он столкнется с решительным и жестким ответом со стороны наших сил», – заявил он.

По его словам, Иран никогда не стремился к ядерному оружию и не будет этого делать.

Тем временем глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что провал переговоров между Соединенными Штатами и Ираном может привести к применению силы.

«Суть послания в том, что достичь соглашения, которое предотвратит новые разрушения, новые жертвы и дальнейшую нестабильность в регионе, – вполне возможно», — заявил Гросси в интервью RTVC Noticias.

Он подчеркнул, что цель переговоров состоит в том, чтобы «никто не получил ядерное оружие в Иране другим путем, кроме насилия».

При этом глава МАГАТЭ отметил, что кризис следует разрешить через соглашение, но предупредил: неопределенность вокруг запасов обогащенного урана в Иране повышает риски. Он сообщил, что агентство с прошлого года не может возобновить инспекции обогащенного урана в стране, добавив, что хотя это и не означает наличия ядерного оружия, отсутствие контроля «может привести к драматическим решениям».

В свою очередь представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что заявления властей США о состоянии ядерной программы и ракетного потенциала Ирана, а также о протестах в республике не соответствуют действительности и являются частью пропагандистской кампании, направленной против Тегерана.

«Если достаточно часто повторять ложь, она становится правдой» – это закон пропаганды, сформулированный нацистом Йозефом Геббельсом. Сейчас он систематически используется администрацией США и окружающими ее военными спекулянтами, особенно геноцидным израильским режимом, для проведения своей зловещей кампании дезинформации и распространения ложных антииранских сведений», – написал Багаи в соцсети X.

Он подчеркнул, что бы ни утверждали об иранской ядерной программе, баллистических ракетах и количестве жертв январских беспорядков, это всего лишь повторение «большой лжи». «Никто не должен поддаваться на эти вопиющие ложные утверждения», – добавил представитель иранского МИД.