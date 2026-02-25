USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход

Спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф предупредил, что Иран ответит решительно, если США предпримут военные действия в ходе текущих переговоров. Об этом сообщает Iran International.

«Если Вашингтон примет решение о военных действиях в ходе переговоров, он столкнется с решительным и жестким ответом со стороны наших сил», – заявил он.

По его словам, Иран никогда не стремился к ядерному оружию и не будет этого делать.

Тем временем глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что провал переговоров между Соединенными Штатами и Ираном может привести к применению силы.

«Суть послания в том, что достичь соглашения, которое предотвратит новые разрушения, новые жертвы и дальнейшую нестабильность в регионе, – вполне возможно», — заявил Гросси в интервью RTVC Noticias.

Он подчеркнул, что цель переговоров состоит в том, чтобы «никто не получил ядерное оружие в Иране другим путем, кроме насилия».

При этом глава МАГАТЭ отметил, что кризис следует разрешить через соглашение, но предупредил: неопределенность вокруг запасов обогащенного урана в Иране повышает риски. Он сообщил, что агентство с прошлого года не может возобновить инспекции обогащенного урана в стране, добавив, что хотя это и не означает наличия ядерного оружия, отсутствие контроля «может привести к драматическим решениям».

В свою очередь представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что заявления властей США о состоянии ядерной программы и ракетного потенциала Ирана, а также о протестах в республике не соответствуют действительности и являются частью пропагандистской кампании, направленной против Тегерана.

«Если достаточно часто повторять ложь, она становится правдой» – это закон пропаганды, сформулированный нацистом Йозефом Геббельсом. Сейчас он систематически используется администрацией США и окружающими ее военными спекулянтами, особенно геноцидным израильским режимом, для проведения своей зловещей кампании дезинформации и распространения ложных антииранских сведений», – написал Багаи в соцсети X.

Он подчеркнул, что бы ни утверждали об иранской ядерной программе, баллистических ракетах и количестве жертв январских беспорядков, это всего лишь повторение «большой лжи». «Никто не должен поддаваться на эти вопиющие ложные утверждения», – добавил представитель иранского МИД.

Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 94
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе?
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе? мнение депутата
14:54 343
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема
14:11 1103
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения… все еще актуально
10:19 5786
Мощный удар по Крыму
Мощный удар по Крыму видео
14:44 710
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!» ВИДЕО
14:41 626
Братья-турки приехали к Али Асадову
Братья-турки приехали к Али Асадову
14:28 563
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
14:28 329
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
13:58 863
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества аналитическая выкладка востоковеда Парвиза Муллоджанова
05:21 4362
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 3663
