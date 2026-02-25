USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Братья-турки приехали к Али Асадову

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем комитета по иностранным связям турецкого парламента Фуатом Октаем, сообщили в пресс-службе Кабмина.

На встрече, сообщили в Кабмине, была подчеркнута значимость десятого трехстороннего заседания комитетов по иностранным связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии, проходившего в Баку.

Асадов и Октай подчеркнули, что «дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах», особенно высоко оценив сотрудничество на уровне парламентов.

На встрече также обсуждались вопросы дальнейшего расширения азербайджано-турецких связей в различных областях.

