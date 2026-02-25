USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»

ВИДЕО
Эльмир Алиев, отдел спорта
14:41 629

Сразу после ответного матча с английским «Ньюкаслом» (2:3) главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов ответил на вопросы корреспондента российской платформы «Окко».

На вопрос о том, как он настраивал футболистов после 1:6 в Баку, Гурбанов сказал:

«В первую очередь сказал, что надо быть серьезными, быть ответственными. Когда так подходишь к делу, тогда ты получаешь удовольствие. И мы знали, что сегодня очень крепкая команда перед нами. Это мы увидели в Баку, почувствовали их силу, их ответственность. Я думаю, что в Баку мы получили очень большой опыт. Этот опыт нам помог сегодня быть еще более компактными на поле, быть еще более внимательными в каждом эпизоде.

Было полегче, потому что мы их уже изучили в Баку. Было понятно, что это наша последняя игра, потому что в Баку проиграли со счетом 1:6. Все уже было решено. Я сказал футболистам, что не только от игры, но и от борьбы нужно получить удовольствие.

Ребята - молодцы! Несмотря на то что перед ними была очень физически крепкая команда, они держались до конца и не сдавались. До игры мы сказали, что даже если будет крупный счет, мы все равно должны бороться до конца. Потому что если сравнивать уровень команд, без такой борьбы мы не смогли бы здесь показать нормальную игру». 

Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 98
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе?
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе? мнение депутата
14:54 348
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема
14:11 1107
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения… все еще актуально
10:19 5788
Мощный удар по Крыму
Мощный удар по Крыму видео
14:44 714
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!» ВИДЕО
14:41 630
Братья-турки приехали к Али Асадову
Братья-турки приехали к Али Асадову
14:28 565
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
14:28 329
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
13:58 865
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества аналитическая выкладка востоковеда Парвиза Муллоджанова
05:21 4363
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 3665

