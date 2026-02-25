Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»

На вопрос о том, как он настраивал футболистов после 1:6 в Баку, Гурбанов сказал:

«В первую очередь сказал, что надо быть серьезными, быть ответственными. Когда так подходишь к делу, тогда ты получаешь удовольствие. И мы знали, что сегодня очень крепкая команда перед нами. Это мы увидели в Баку, почувствовали их силу, их ответственность. Я думаю, что в Баку мы получили очень большой опыт. Этот опыт нам помог сегодня быть еще более компактными на поле, быть еще более внимательными в каждом эпизоде.

Было полегче, потому что мы их уже изучили в Баку. Было понятно, что это наша последняя игра, потому что в Баку проиграли со счетом 1:6. Все уже было решено. Я сказал футболистам, что не только от игры, но и от борьбы нужно получить удовольствие.

Ребята - молодцы! Несмотря на то что перед ними была очень физически крепкая команда, они держались до конца и не сдавались. До игры мы сказали, что даже если будет крупный счет, мы все равно должны бороться до конца. Потому что если сравнивать уровень команд, без такой борьбы мы не смогли бы здесь показать нормальную игру».