Протесты в Иране обходятся дорого: 40 чиновников под запретом

Новая Зеландия в среду расширила санкции против Ирана, введя запрет на поездки для 40 иранских чиновников и других лиц, обвиняемых в причастности к подавлению протестов, заявил министр иностранных дел страны Винстон Питерс.

Под ограничения попали глава МВД Ирана Эскандар Момени, министр разведки Исмаил Хатиб и генеральный прокурор Мохаммад Моваходи-Азад, а также члены Корпуса стражей исламской революции и ряд других лиц.

«Ужасно было видеть жестокие убийства тысяч протестующих в Иране», — отметил Питерс, добавив, что права иранцев на мирные протесты и свободу выражения мнений были «безжалостно нарушены».

По словам министра, принятые меры согласуют позиции Веллингтона с Австралией, Великобританией, Европейским союзом, Канадой и Соединенными Штатами.