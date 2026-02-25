USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Протесты в Иране обходятся дорого: 40 чиновников под запретом

14:45 274

Новая Зеландия в среду расширила санкции против Ирана, введя запрет на поездки для 40 иранских чиновников и других лиц, обвиняемых в причастности к подавлению протестов, заявил министр иностранных дел страны Винстон Питерс.

Под ограничения попали глава МВД Ирана Эскандар Момени, министр разведки Исмаил Хатиб и генеральный прокурор Мохаммад Моваходи-Азад, а также члены Корпуса стражей исламской революции и ряд других лиц.

«Ужасно было видеть жестокие убийства тысяч протестующих в Иране», — отметил Питерс, добавив, что права иранцев на мирные протесты и свободу выражения мнений были «безжалостно нарушены».

По словам министра, принятые меры согласуют позиции Веллингтона с Австралией, Великобританией, Европейским союзом, Канадой и Соединенными Штатами.

Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 101
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе?
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе? мнение депутата
14:54 352
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема
14:11 1108
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения… все еще актуально
10:19 5789
Мощный удар по Крыму
Мощный удар по Крыму видео
14:44 717
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!» ВИДЕО
14:41 631
Братья-турки приехали к Али Асадову
Братья-турки приехали к Али Асадову
14:28 566
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
14:28 330
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
13:58 867
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества аналитическая выкладка востоковеда Парвиза Муллоджанова
05:21 4363
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 3666

ЭТО ВАЖНО

Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 101
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе?
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе? мнение депутата
14:54 352
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема
14:11 1108
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения… все еще актуально
10:19 5789
Мощный удар по Крыму
Мощный удар по Крыму видео
14:44 717
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!» ВИДЕО
14:41 631
Братья-турки приехали к Али Асадову
Братья-турки приехали к Али Асадову
14:28 566
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
14:28 330
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
13:58 867
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества аналитическая выкладка востоковеда Парвиза Муллоджанова
05:21 4363
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 3666
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться