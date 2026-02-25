Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе?

USD 1.7000
Новость дня
Депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев на заседании парламента заявил о необходимости разрешить бывшим вынужденным переселенцам самостоятельно строить собственные дома в Карабахе.

Комментируя эту инициативу в интервью haqqin.az, его коллега Фазиль Мустафа отметил, что данный вопрос сегодня относится к числу общих приоритетных направлений государства и правительства.

«Подобные шаги реализуются непосредственно государством — планово и в рамках государственных программ, чтобы не возлагать дополнительную социальную нагрузку на бывших вынужденных переселенцев. Поэтому сказать, насколько это будет эффективно, несколько сложно. Однако, на мой взгляд, можно провести определенную работу и выступить с инициативами по привлечению к этому процессу тех из них, которые обладают индивидуальными финансовыми возможностями», — подчеркнул Мустафа.

Он отметил, что распространение подобной практики на всех бывших вынужденных переселенцев может оказаться неэффективным, так как у большинства из них нет такой возможности, соответственно, эти шаги не смогут повлиять на создание инфраструктуры. Но есть люди, по его словам, которые могут быть вовлечены в процесс, чтобы снизить нагрузку на государство — например, за счет вложения собственных средств в создание личного хозяйства.

«В этом направлении уже предпринимаются определенные шаги. Гражданам, переселяющимся в эти районы, также предлагаются проекты для ведения приусадебного хозяйства или занятия предпринимательской деятельностью. И я надеюсь, что больше внимания будет уделяться не строительству частных домов, а развитию предпринимательства. Предоставление большей самостоятельности там более важно, поскольку именно это приносит основной доход и обеспечивает занятость людей. Поэтому работа в этом направлении является более необходимой», — заключил парламентарий.

ЭТО ВАЖНО

