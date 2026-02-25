Турция готовится к любому сценарию

Агентство напоминает, что Иран и США возобновили переговоры в начале этого месяца, поскольку Вашингтон наращивает военный потенциал на Ближнем Востоке. Иран пригрозил нанести удар по американским базам в регионе в случае нападения. При этом главный дипломат Тегерана – Аббас Аракчи заявил накануне, что сделка с США «достижима», если приоритет будет отдан дипломатии.

Турция оценивает все аспекты потенциальных мер , которые могут быть приняты в случае конфликта между ее соседом Ираном и Соединенными Штатами. Об этом сообщил агентству Reuters турецкий дипломатический источник.

Турция, член НАТО, граничащая с Ираном на востоке, заявила, что выступает против любого военного вмешательства в Иран и не желает дестабилизации в регионе. Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами для деэскалации напряженности и призывает к разрешению вопросов дипломатическим путем.

«Естественно, оцениваются все аспекты мер, которые могут быть приняты в случае негативного развития событий», — сказал источник, говоривший на условиях анонимности.

«Рассматриваются все сценарии, разрабатываются шаги, которые могут обеспечить безопасность наших (турецких – ред.) граждан», — сказал источник, но добавил, что любые шаги, которые «нарушили бы суверенитет Ирана», «исключены».

Источник не предоставил подробностей о том, какие именно меры Турция рассматривает.

Ранее Управление президента Турции по борьбе с дезинформацией опровергло сообщения СМИ о том, что Турция якобы планирует войти на территорию Ирана, чтобы остановить потенциальный приток беженцев.