Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Турция готовится к любому сценарию

14:59 228

Турция оценивает все аспекты потенциальных мер, которые могут быть приняты в случае конфликта между ее соседом Ираном и Соединенными Штатами. Об этом сообщил агентству Reuters турецкий дипломатический источник.

Агентство напоминает, что Иран и США возобновили переговоры в начале этого месяца, поскольку Вашингтон наращивает военный потенциал на Ближнем Востоке. Иран пригрозил нанести удар по американским базам в регионе в случае нападения. При этом главный дипломат Тегерана – Аббас Аракчи заявил накануне, что сделка с США «достижима», если приоритет будет отдан дипломатии.

Турция, член НАТО, граничащая с Ираном на востоке, заявила, что выступает против любого военного вмешательства в Иран и не желает дестабилизации в регионе. Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами для деэскалации напряженности и призывает к разрешению вопросов дипломатическим путем.

«Естественно, оцениваются все аспекты мер, которые могут быть приняты в случае негативного развития событий», — сказал источник, говоривший на условиях анонимности.

«Рассматриваются все сценарии, разрабатываются шаги, которые могут обеспечить безопасность наших (турецких – ред.) граждан», — сказал источник, но добавил, что любые шаги, которые «нарушили бы суверенитет Ирана», «исключены».

Источник не предоставил подробностей о том, какие именно меры Турция рассматривает.

Ранее Управление президента Турции по борьбе с дезинформацией опровергло сообщения СМИ о том, что Турция якобы планирует войти на территорию Ирана, чтобы остановить потенциальный приток беженцев.

Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 110
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе?
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе? мнение депутата
14:54 356
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема
14:11 1113
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения… все еще актуально
10:19 5791
Мощный удар по Крыму
Мощный удар по Крыму видео
14:44 723
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!» ВИДЕО
14:41 638
Братья-турки приехали к Али Асадову
Братья-турки приехали к Али Асадову
14:28 569
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
14:28 332
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
13:58 868
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества аналитическая выкладка востоковеда Парвиза Муллоджанова
05:21 4363
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 3667

