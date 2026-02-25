USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома

Инара Рафикгызы
14:59 235

Как сообщал ранее haqqin.az, в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана против бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева и других лиц, был проведен обыск в доме члена Национального совета, бывшего депутата Милли Меджлиса Гюльтекин Гаджибейли. Она была вызвана в СГБ для дачи показаний в качестве свидетеля. Вчера вечером после допроса Гаджибейли отпустили.

Адвокат бывшего депутата – Немат Керимли сообщил haqqin.az, что на проведение обыска в квартире Гаджибейли у оперативников имелось соответствующее решение Сабаильского районного суда.

«И обыск, и допрос проводились при моем присутствии. Объективности ради скажу, что все формальные правила были соблюдены, не было случаев давления или противоправных действий, с Гюльтекин ханум обращались с уважением», — заявил адвокат.

По словам Керимли, следственный орган изъял в ходе обыска в квартире принадлежащие Гюльтекин Гаджибейли мобильные телефоны и компьютер.

Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 114
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе?
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе? мнение депутата
14:54 357
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема
14:11 1115
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения… все еще актуально
10:19 5791
Мощный удар по Крыму
Мощный удар по Крыму видео
14:44 724
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!» ВИДЕО
14:41 639
Братья-турки приехали к Али Асадову
Братья-турки приехали к Али Асадову
14:28 569
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
14:28 332
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
13:58 868
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества аналитическая выкладка востоковеда Парвиза Муллоджанова
05:21 4363
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 3668

ЭТО ВАЖНО

Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 114
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе?
Стоит ли разрешать гражданам самостоятельно строить свои дома в Карабахе? мнение депутата
14:54 357
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема
14:11 1115
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения…
Трамп: 35 миллионов человек погибли бы, Азербайджан и Армения… все еще актуально
10:19 5791
Мощный удар по Крыму
Мощный удар по Крыму видео
14:44 724
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!»
Гурбан Гурбанов в интервью российскому «Окко»: «Ребята – молодцы!» ВИДЕО
14:41 639
Братья-турки приехали к Али Асадову
Братья-турки приехали к Али Асадову
14:28 569
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
В Иране опять угрожают, а в МАГАТЭ ищут выход
14:28 332
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
Пытался ли экс-президент Ирана свергнуть Хаменеи?
13:58 868
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества аналитическая выкладка востоковеда Парвиза Муллоджанова
05:21 4363
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 3668
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться