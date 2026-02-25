Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома

Как сообщал ранее haqqin.az, в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана против бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева и других лиц, был проведен обыск в доме члена Национального совета, бывшего депутата Милли Меджлиса Гюльтекин Гаджибейли. Она была вызвана в СГБ для дачи показаний в качестве свидетеля. Вчера вечером после допроса Гаджибейли отпустили.

Адвокат бывшего депутата – Немат Керимли сообщил haqqin.az, что на проведение обыска в квартире Гаджибейли у оперативников имелось соответствующее решение Сабаильского районного суда.

«И обыск, и допрос проводились при моем присутствии. Объективности ради скажу, что все формальные правила были соблюдены, не было случаев давления или противоправных действий, с Гюльтекин ханум обращались с уважением», — заявил адвокат.

По словам Керимли, следственный орган изъял в ходе обыска в квартире принадлежащие Гюльтекин Гаджибейли мобильные телефоны и компьютер.