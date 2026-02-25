USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли отпустили
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли отпустили

Главная цель Кремля: почему переговоры с Украиной обречены на тупик

The Telegraph
15:04 169

Союзники Украины до сих пор не осознали, за что на самом деле ведет войну президент России Владимир Путин, и без понимания его подлинных целей добиться устойчивого мира в Европе невозможно, пишет The Telegraph.

«Президент США Дональд Трамп считает, что Путин хочет только территории, и что если он получит еще один клочок Донбасса, мирное соглашение будет заключено. Справедливо сказать, что Белый дом верит в это, потому что Кремль постоянно делал вид, будто именно так и есть», – говорится в статье The Telegraph.

Как отмечает издание, Москва, по сути, пыталась склонить Трампа к усилению давления на Украину с целью ее капитуляции, продвигая идею мегасделки по минералам на $14 трлн и сопровождая ее обещаниями значительных выгод для специальных представителей Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

«Но на самом деле Москва хочет совсем другого – и именно этого стремилась всегда: политического контроля над Украиной. Не просто куска территории, а юридически закрепленного механизма постоянного вмешательства в политическую жизнь страны. Кремль стремится иметь влияние на языковую политику Украины, СМИ, православную церковь, историческую память и выборы», – добавляет автор.

По оценке издания, для Путина действительно независимая и демократическая Украина, свободная в выборе западных союзников, представляет фундаментальную и экзистенциальную угрозу безопасности России.

The Telegraph напоминает, что еще в 2008 году Уильям Бернс, занимавший тогда пост посла США в Москве, а впоследствии возглавивший ЦРУ, в секретной телеграмме в Вашингтон предупреждал, что стремление Украины к членству в НАТО является для России «эмоционально чувствительным и болезненным вопросом». Бернс указывал, что Путин опасается «окружения» и предупреждал, что Москве «придется решить, вмешиваться ли; решение, с которым Россия не хочет сталкиваться».

Издание обращает внимание на то, что война, вопреки ожиданиям России, не ослабила независимость Украины, а, напротив, укрепила ее. После нескольких лет боевых действий и разрушений перспективы возвращения к власти в Киеве пророссийского правительства, которое существовало ранее, практически отсутствуют.

Тем не менее, по данным The Telegraph, Кремль продолжает искать способы сохранить влияние на то, что в России называют «братским народом». Издание пишет, что ключевая цель Москвы заключается не в восстановлении империи, а в недопущении вступления Украины в западные военные альянсы. В этом контексте инициатива бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о немедленной отправке британских и французских войск, по оценке издания, способна подорвать любой мирный процесс.

«Оно также, вероятно, спровоцирует Россию на еще более разрушительную эскалацию, включая атаки на этих миротворцев НАТО. Так же настойчивая позиция Европы, что Украина должна продолжать борьбу бесконечно, также ведет в тупик», – говорится в публикации The Telegraph.

По оценке издания, стороны оказались в ситуации взаимного недоверия: каждый шаг Киева навстречу сопровождается ужесточением требований Москвы, тогда как Украина, опасаясь недолговечности любых договоренностей, настаивает на максимально надежных гарантиях безопасности, включая соглашение в формате, аналогичном Статье 5, и членство в ЕС.

«Но настоящая причина тупика заключается в том, что Путин не отказался от своей главной политической цели: он никогда не согласится на свободную, прозападную Украину. И именно это является «переломным моментом», который объясняет, почему переговоры стали такими же изнурительными и безрезультатными, как и сама война», – подчеркивает The Telegraph.

