Moody's прогнозирует рост ВВП Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что реальный рост ВВП Азербайджана в 2026–2027 годах составит 2,5–3% по сравнению с 1,5% в 2025 году и 4,1% в 2024 году.

Как следует из отчета агентства «Перспективы банковской системы Азербайджана», ускорение обеспечат устойчивая динамика ненефтяного сектора, на который приходится основная часть операций банков.

«Это в свою очередь поддержит рост кредитования, сохранение качества активов и прибыльность банковского сектора», — отмечается в отчете.

В документе также указывается, что дополнительную поддержку экономическому росту окажут расширение мощностей и активности в транспортно-логистическом секторе, включая развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, а также реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики.

По данным Moody's, эти проекты уже привлекли иностранные инвестиции в ветровые и солнечные электростанции.

Отмечается, что правительство Азербайджана располагает достаточными ресурсами для поддержки национальной экономики и банковского сектора, который характеризуется высокой степенью долларизации, но сравнительно небольшими размерами (общие активы составляют около 44% ВВП).

«Это подкрепляется внушительными стратегическими валютными резервами, которые на декабрь 2025 года превысили 108% ВВП страны», — подчеркивает Moody's.

Основным источником финансирования азербайджанских банков остаются клиентские депозиты, объем которых к декабрю 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении, составив около 77% всех обязательств. Уровень долларизации вкладов снизился до 37% (по сравнению с 48% в конце 2022 года и более 70% в 2016 году). На конец декабря 2025 года около 41% активов банковской системы составляли ликвидные инструменты — наличные средства и их эквиваленты, депозиты в других банках, а также вложения в суверенные и квазисуверенные облигации, что создает надежный буфер против внешних потрясений.

В Moody's также отметили, что на долю пяти крупнейших коммерческих банков Азербайджана по состоянию на декабрь 2025 года приходилось около 56% всех активов банковской системы.