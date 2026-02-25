Удар по нефтестанции: у России могут быть проблемы с экспортом нефти

Российская «Транснефть» сократила объемы подачи нефти в свою систему примерно на 250 тысяч баррелей в сутки после атаки на перекачивающую станцию в Татарстане, сообщили источники Reuters.
Речь идет о нефтеперекачивающей станции Калейкино в Альметьевском районе Татарстана. Ее пропускная способность, отмечает Reuters, составляет около 1 миллиона баррелей в сутки. По словам одного из источников Reuters, в результате атаки загорелись два нефтерезервуара емкостью по 50 тысяч тонн каждый. Масштаб ущерба пока не оценен, но, по словам источников Reuters, если повреждения окажутся серьезными, это может повлиять на объемы и качество экспорта российской нефти.
Трубопроводы из Калейкино обеспечивают поставки в крупные порты, включая Новороссийск и Приморск, а также в систему нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть идет в Венгрию и Словакию, отмечает Reuters. «Калейкино» — ключевой пункт транспортировки нефти в Западную Сибирь, комментирует Reuters. Построенная в 1970-х годах, она является важным узлом для перекачки и смешивания нефти различного качества для создания экспортной марки Urals.
По словам одного из источников Reuters, сокращения в системе «Транснефти» в основном затронули поставки от татарстанского производителя «Татнефть».