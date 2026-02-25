Удар по нефтестанции: у России могут быть проблемы с экспортом нефти

Российская «Транснефть» сократила объемы подачи нефти в свою систему примерно на 250 тысяч баррелей в сутки после атаки на перекачивающую станцию в Татарстане, сообщили источники Reuters.

Речь идет о нефтеперекачивающей станции Калейкино в Альметьевском районе Татарстана. Ее пропускная способность, отмечает Reuters, составляет около 1 миллиона баррелей в сутки. По словам одного из источников Reuters, в результате атаки загорелись два нефтерезервуара емкостью по 50 тысяч тонн каждый. Масштаб ущерба пока не оценен, но, по словам источников Reuters, если повреждения окажутся серьезными, это может повлиять на объемы и качество экспорта российской нефти.