USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
Новость дня
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

Удар по нефтестанции: у России могут быть проблемы с экспортом нефти

15:15 1144

Российская «Транснефть» сократила объемы подачи нефти в свою систему примерно на 250 тысяч баррелей в сутки после атаки на перекачивающую станцию в Татарстане, сообщили источники Reuters.

Речь идет о нефтеперекачивающей станции Калейкино в Альметьевском районе Татарстана. Ее пропускная способность, отмечает Reuters, составляет около 1 миллиона баррелей в сутки. По словам одного из источников Reuters, в результате атаки загорелись два нефтерезервуара емкостью по 50 тысяч тонн каждый. Масштаб ущерба пока не оценен, но, по словам источников Reuters, если повреждения окажутся серьезными, это может повлиять на объемы и качество экспорта российской нефти.

Трубопроводы из Калейкино обеспечивают поставки в крупные порты, включая Новороссийск и Приморск, а также в систему нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть идет в Венгрию и Словакию, отмечает Reuters. «Калейкино» — ключевой пункт транспортировки нефти в Западную Сибирь, комментирует Reuters. Построенная в 1970-х годах, она является важным узлом для перекачки и смешивания нефти различного качества для создания экспортной марки Urals.

По словам одного из источников Reuters, сокращения в системе «Транснефти» в основном затронули поставки от татарстанского производителя «Татнефть».

Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 236
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2139
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4465
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 847
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
16:19 1076
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
16:04 1027
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
15:51 957
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады видео; обновлено 15:51
15:51 4093
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
15:40 1931
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 2302
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 1840

ЭТО ВАЖНО

Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 236
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2139
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4465
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 847
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
16:19 1076
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
16:04 1027
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
15:51 957
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады видео; обновлено 15:51
15:51 4093
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
15:40 1931
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 2302
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 1840
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться