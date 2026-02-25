USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
Новость дня
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

Келлог раскритиковал позицию США

15:17 877

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог осудил отказ Соединенных Штатов поддержать резолюцию ООН о мире в Украине. Об этом Келлог написал в соцсети Х.

Накануне Генеральная ассамблея ООН по случаю четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения приняла резолюцию «Поддержка прочного мира в Украине». За резолюцию проголосовали 107 стран, среди них не было США.

«ООН проголосовала за прочный мир в Украине, а мы воздержались. Представьте себе. Российская Федерация была против этой резолюции. Разве четырех лет войны недостаточно? Разве исчезновения детей, обстрелов городов и убийств невинных людей недостаточно? Это не бизнес-сделка – это война», – написал Келлог.

Напомним, в прошлом году 24 февраля Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию с осуждением России, и Соединенные Штаты проголосовали против нее – наряду с РФ и менее чем двумя десятками других стран.

Тогда Вашингтон предложил свой проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины, который не содержал формулировок с осуждением Москвы. 

В апреле 2025 года Соединенные Штаты снова проголосовали против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой упоминалось осуждение России, ведущей войну против Украины.

Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 239
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2141
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4466
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 848
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
16:19 1077
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
16:04 1029
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
15:51 957
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады видео; обновлено 15:51
15:51 4095
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
15:40 1933
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 2302
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 1843

ЭТО ВАЖНО

Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 239
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2141
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4466
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 848
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
16:19 1077
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
16:04 1029
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
15:51 957
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады видео; обновлено 15:51
15:51 4095
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
15:40 1933
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 2302
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 1843
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться