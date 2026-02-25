Келлог раскритиковал позицию США

Накануне Генеральная ассамблея ООН по случаю четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения приняла резолюцию «Поддержка прочного мира в Украине». За резолюцию проголосовали 107 стран, среди них не было США.

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог осудил отказ Соединенных Штатов поддержать резолюцию ООН о мире в Украине. Об этом Келлог написал в соцсети Х.

«ООН проголосовала за прочный мир в Украине, а мы воздержались. Представьте себе. Российская Федерация была против этой резолюции. Разве четырех лет войны недостаточно? Разве исчезновения детей, обстрелов городов и убийств невинных людей недостаточно? Это не бизнес-сделка – это война», – написал Келлог.

Напомним, в прошлом году 24 февраля Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию с осуждением России, и Соединенные Штаты проголосовали против нее – наряду с РФ и менее чем двумя десятками других стран.

Тогда Вашингтон предложил свой проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины, который не содержал формулировок с осуждением Москвы.

В апреле 2025 года Соединенные Штаты снова проголосовали против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой упоминалось осуждение России, ведущей войну против Украины.