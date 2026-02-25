Болельщики, не бойтесь: в Мексике все спокойно

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила во вторник, что «нет никакого риска» для болельщиков, приезжающих в страну на чемпионат мира (ЧМ) по футболу ФИФА 2026 года после того, как вспыхнули беспорядки после захвата и смерти самого разыскиваемого лидера наркокартеля Мексики, в частности, в штате Халиско. Об этом пишет Reuters.
Шейнбаум заявила, что «все гарантии» безопасности для главного международного футбольного турнира, который, как ожидается, привлечет толпы болельщиков со всего мира на матчи в Мехико, Монтеррее и столице Халиско, Гвадалахаре, обеспечены.
Она заявила, что ситуация нормализуется, и силы безопасности работают над обеспечением безопасности населения после того, как сторонники лидера картеля Немесио Осегеры установили блокпосты и подожгли автобусы и магазины по всей стране, чтобы отомстить за его убийство во время военного рейда в воскресенье.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил во вторник журналистам, что чувствует себя «очень спокойно» по поводу проведения летнего турнира в Мексике. «Все будет отлично», - сказал он.
Представитель ФИФА заявил, что организация внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с властями.