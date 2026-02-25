Болельщики, не бойтесь: в Мексике все спокойно

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила во вторник, что «нет никакого риска» для болельщиков, приезжающих в страну на чемпионат мира (ЧМ) по футболу ФИФА 2026 года после того, как вспыхнули беспорядки после захвата и смерти самого разыскиваемого лидера наркокартеля Мексики, в частности, в штате Халиско. Об этом пишет Reuters.

Шейнбаум заявила, что «все гарантии» безопасности для главного международного футбольного турнира, который, как ожидается, привлечет толпы болельщиков со всего мира на матчи в Мехико, Монтеррее и столице Халиско, Гвадалахаре, обеспечены.