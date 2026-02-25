USD 1.7000
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился

Ульвия Худиева
15:40 1933

Сын председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде — Мухаммед Пашазаде — освобожден от должности советника председателя Закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

Пресс-секретарь ЗАО Мехман Мехтиев сообщил haqqin.az, что Мухаммед Пашазаде уволился по собственному желанию. На другую должность в ЗАО он не переведен.

В местных СМИ ранее распространялась информация о том, что несколько лет назад М.Пашазаде вместе с семьей переехал в Стамбул, затем вернулся в Азербайджан. Утверждается, что он якобы может стать преемником своего отца. В последние дни в социальных сетях также распространяется информация о состоянии здоровья Аллахшукюра Пашазаде.

