Индия продолжит покупать российскую нефть

Индия, скорее всего, продолжит закупать российскую нефть после решения Верховного суда США, отменяющего тарифы президента США Дональда Трампа на импорт, что свяжет главе Белого дома руки в торговой политике. Об этом в комментарии CNBC заявили аналитики.
Способность Трампа менять тарифы по таким причинам, как покупка российской нефти, будет ограничена в результате решения суда, заявил в комментарии изданию директор программы «Глобальный Юг» в Институте ответственного государственного управления Куинси Саранг Шидор.
Согласно статье, ссылающейся на данные аналитической компании Kpler, в феврале Индия ежедневно импортировала 1,16 млн баррелей российской нефти, что ниже среднего показателя 2025 года на 1,71 млн баррелей.
Для сравнения: страна регулярно закупает нефть из США в объеме 200 — 300 тыс. баррелей в день. На конец января Россия была крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в то время как Соединенные Штаты занимали шестое место, пишет CNBC со ссылкой на Kpler и Rystad Energy.