Индия продолжит покупать российскую нефть

Индия, скорее всего, продолжит закупать российскую нефть после решения Верховного суда США, отменяющего тарифы президента США Дональда Трампа на импорт, что свяжет главе Белого дома руки в торговой политике. Об этом в комментарии CNBC заявили аналитики.

Способность Трампа менять тарифы по таким причинам, как покупка российской нефти, будет ограничена в результате решения суда, заявил в комментарии изданию директор программы «Глобальный Юг» в Институте ответственного государственного управления Куинси Саранг Шидор.