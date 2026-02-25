USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
Новость дня
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову

Инара Рафикгызы
15:51 961

В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении бывшего дипломата Эмина Ибрагимова. Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Ильгара Джафарова жалоба не была удовлетворена.

Бывший дипломат был приговорен к 7 годам лишения свободы приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 апреля 2025 года. Апелляционная жалоба Э.Ибрагимова не была удовлетворена, приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

По версии обвинения, 22 июля 2024 года на территории Низаминского района Баку Ибрагимов в ходе возникшего спора нанес ножевое ранение Кямалу Шукюрову. Бывшему дипломату были предъявлены обвинения по статьям 126.2.4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к потерпевшему либо уничтожением или повреждением чужого имущества) Уголовного кодекса.

Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе в 2007-2020 годах. В 2012-2016 годах он работал в посольстве Азербайджана в США, а в 2016-2019 годах — в дипломатическом представительстве Азербайджана в Уругвае.

Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 248
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2144
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4470
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 855
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
16:19 1081
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
16:04 1036
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
15:51 962
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады видео; обновлено 15:51
15:51 4102
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
15:40 1937
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 2305
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 1846

ЭТО ВАЖНО

Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 248
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2144
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4470
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 855
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
16:19 1081
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
16:04 1036
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
15:51 962
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады видео; обновлено 15:51
15:51 4102
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
15:40 1937
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 2305
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 1846
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться