Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову

В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении бывшего дипломата Эмина Ибрагимова. Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Ильгара Джафарова жалоба не была удовлетворена.

Бывший дипломат был приговорен к 7 годам лишения свободы приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 апреля 2025 года. Апелляционная жалоба Э.Ибрагимова не была удовлетворена, приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

По версии обвинения, 22 июля 2024 года на территории Низаминского района Баку Ибрагимов в ходе возникшего спора нанес ножевое ранение Кямалу Шукюрову. Бывшему дипломату были предъявлены обвинения по статьям 126.2.4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к потерпевшему либо уничтожением или повреждением чужого имущества) Уголовного кодекса.

Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе в 2007-2020 годах. В 2012-2016 годах он работал в посольстве Азербайджана в США, а в 2016-2019 годах — в дипломатическом представительстве Азербайджана в Уругвае.