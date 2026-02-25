Советы доктора Мамедова постящимся

Во время поста поддержание стабильного уровня энергии в длительный период между сухуром (имсаком) и ифтаром в основном зависит от правильного выбора пищи и сохранения метаболического баланса.
Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов во время прямой трансляции в официальном аккаунте Министерства здравоохранения в Instagram.
По его словам, научные исследования доказывают, что сложные углеводы, высококачественные белки и полезные жиры помогают поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови и создают длительное чувство сытости: «На сухур рекомендуется выбирать цельнозерновые продукты, овсянку, черный хлеб, цельнозерновые хлопья, яйца, йогурт, сыр, орехи (грецкие, миндаль, фундук) и оливки. У этих продуктов низкий гликемический индекс, и энергия высвобождается постепенно. Также крайне важно пить достаточное количество жидкости, потому что обезвоживание может вызывать усталость, головную боль и снижение концентрации внимания».
Эксперт отметил, что на ифтаре резкое потребление большого количества простых сахаров и тяжелой жирной пищи приводит к быстрому подъему, а затем такому же резкому падению уровня глюкозы в крови, что вызывает слабость и вялость: «Поэтому ифтар лучше начинать с воды, фиников или легкого супа, а затем продолжать сбалансированным приемом источников белка (рыба, курица, бобовые), сложных углеводов и овощей — это помогает сохранять метаболическую стабильность. Кроме того, продукты, богатые клетчаткой, регулируют процесс пищеварения и улучшают работу кишечника».
Эксперт Минздрава также не рекомендует во время поста ложиться спать сразу после приема пищи на имсак или ифтар, поскольку в положении лежа опорожнение желудка замедляется, а риск гастроэзофагеального рефлюкса значительно возрастает.
По его словам, клинические наблюдения показывают, что немедленное принятие горизонтального положения после еды может привести к обратному забросу желудочного сока в пищевод. Это вызывает классические симптомы: изжогу, жжение за грудиной, дискомфорт, а в некоторых случаях — нарушения пищеварения. Кроме того, для эффективного процесса пищеварения необходима оптимальная активность парасимпатической нервной системы, а легкая физическая активность (например, короткая прогулка) стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта. Самые последние исследования подтверждают, что даже 15-минутная прогулка после еды может снизить подъем уровня сахара в крови примерно вдвое.
Э.Мамедов отметил, что для сохранения уровня энергии во время поста наиболее эффективными научно обоснованными стратегиями являются выбор продуктов с низким гликемическим индексом, богатых белком и полезными жирами, достаточное потребление жидкости и избегание сна сразу после еды: «Такой подход не только сохраняет метаболическое здоровье, но и позволяет поддерживать оптимальный уровень физической и умственной работоспособности в течение дня».