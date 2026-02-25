Советы доктора Мамедова постящимся

Во время поста поддержание стабильного уровня энергии в длительный период между сухуром (имсаком) и ифтаром в основном зависит от правильного выбора пищи и сохранения метаболического баланса.

Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов во время прямой трансляции в официальном аккаунте Министерства здравоохранения в Instagram.

По его словам, научные исследования доказывают, что сложные углеводы, высококачественные белки и полезные жиры помогают поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови и создают длительное чувство сытости: «На сухур рекомендуется выбирать цельнозерновые продукты, овсянку, черный хлеб, цельнозерновые хлопья, яйца, йогурт, сыр, орехи (грецкие, миндаль, фундук) и оливки. У этих продуктов низкий гликемический индекс, и энергия высвобождается постепенно. Также крайне важно пить достаточное количество жидкости, потому что обезвоживание может вызывать усталость, головную боль и снижение концентрации внимания».