Уникальная операция британских врачей

Хьюго Пауэлл родился в лондонском специализированном роддоме Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital. Его вес при рождении составил 3,09 кг. Мать новорожденного, Грейс Белл, родилась с синдромом Майера–Рокитанского–Кюстера–Хаузера (MRKH). Это редкое состояние, при котором матка у женщины вообще отсутствует или недоразвита. В подростковом возрасте Грейс сказали, что она не сможет выносить ребенка. Рождение Хьюго она назвала «чудом».

В Великобритании родился мальчик по имени Хьюго. Он стал первым ребенком в стране, появившимся на свет у женщины с пересаженной маткой от умершей женщины-донора, пишет британская газета The Guardian.

«Я никогда, никогда не думала, что это станет возможным. Сейчас я самая счастливая за всю свою жизнь», – сказала Грейс Белл. Матку ей пересадили в 2024 году, Хьюго родился в декабре прошлого года.

Женщина призналась, что каждый день с благодарностью думает о своем доноре и о щедрости ее семьи. «Никаких слов не хватит, чтобы поблагодарить их, – сказала она. – Их доброта и бескорыстие по отношению к совершенно незнакомому человеку позволили мне исполнить мою мечту всей жизни – стать мамой».

Родители Хьюго дали сыну и второе имя – Ричард – в честь профессора Ричарда Смита, который принимал роды. Он рассказал, что пересаженный орган удалят после того, как пара завершит планирование детей, чтобы Грейс не пришлось всю жизнь принимать препараты, подавляющие иммунитет.

По данным международных медицинских регистров, в мире уже родилось более 60–70 детей после трансплантации матки. Большинство этих случаев связано с пересадкой от живых доноров, чаще всего родственниц. Родов после трансплантации матки от умерших доноров значительно меньше – это единичные случаи в разных странах. Такие операции остаются редкими и считаются более сложными с медицинской точки зрения.