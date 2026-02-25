Фуат Октай: Нестабильность в Иране влияет на Турцию и Азербайджан

В настоящее время Армения демонстрирует иную позицию. Oб этом заявил журналистам председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

Он также напомнил о ходжалинской трагедии, произошедшей 34 года назад.

«Если мы забудем Ходжалинский геноцид, можем пережить его повторение. На протяжении многих лет те, кто совершал массовые убийства против турок, заявляли, что турки учинили резню, кричали на весь мир и добивались принятия соответствующих решений в парламентах различных стран. Это неприемлемо для нас. К сожалению, некоторые страны, в первую очередь Франция, выдвинули этот вопрос на первый план. Большинство западных стран поступили так же. Мы хотим положить конец многолетним шоу, которые устраивает армянская диаспора в Европе и Америке, а также армяне, проживающие в Армении. Мы хотим развиваться, прогрессировать и жить в мире с соседями. Соседи говорят то же самое», — отметил Фуат Октай.

Он заявил, что иранский вопрос напрямую влияет на Турцию и Азербайджан.

«Если в Иране произойдет хаос, подобный сирийскому, его последствия для всего региона и мира будут иными. Однако для Азербайджана и Турции это влияние будет ощущаться сильнее. Именно поэтому Турция и Азербайджан желают урегулирования проблемы между Ираном и США путем переговоров. Турция прилагает усилия в этом направлении.

Присутствие военных сил США в регионе неизбежно усиливает обеспокоенность во всем мире. Мы надеемся, что без возникновения какого-либо противостояния этот вопрос будет решен в кратчайшие сроки», — отметил Фуат Октай.

По его словам, нормализация отношений между Турцией и Арменией напрямую связана с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Мы надеемся, что все это будет развиваться очень быстро, и повестка региона будет определяться уже не конфликтами, а миром, благополучием и развитием. В дальнейшем мы сосредоточимся в основном на будущем», — отметил он.

Председатель комитета отметил, что в рамках армяно-азербайджанских отношений как перевозка зерна через Казахстан и Россию, так и начало торговых связей свидетельствует о том, что азербайджанская сторона уверена в себе.

По его словам, Азербайджан начал поэтапно реализовывать договоренности фактически еще до официального подписания планируемого соглашения и возникновения юридических обязательств: «Это очень важный показатель и демонстрирует уверенность Азербайджана в себе».