Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска

Спецназовцы Главного управления разведки Украины улучшили тактическое положение в районе Степногорска Запорожской области, пишут украинские СМИ.

«Во время операции в условиях сложной логистики и постоянных попыток противника удержать позиции методом «мясных штурмов» бойцы «Артана» во взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МО Украины и Сил обороны Украины вернули контроль над важными позициями и значительно улучшили тактическое положение на указанном участке фронта.

Эти активные действия проведены в тесном взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины. Они позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага», - рассказал командир отряда «Артан» в составе ГУР Виктор Торкотюк.