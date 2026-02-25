USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
Новость дня
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы

новость дополнена
16:23 862

25 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проведенными в селе Ходжавенд и городе Ходжавенде, информирует официальный сайт главы государства.

Затем президент Азербайджана, первая леди и их дочь встретились с жителями города Ходжавенда и села Ходжавенд.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева также ознакомились с работами, проведенными в селе Ханабад Ходжалинского района.

Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 266
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2153
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4471
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 863
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
16:19 1090
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
16:04 1042
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
15:51 971
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады видео; обновлено 15:51
15:51 4114
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
15:40 1948
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 2307
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 1850

ЭТО ВАЖНО

Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 266
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2153
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4471
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 863
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
16:19 1090
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
16:04 1042
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
15:51 971
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады видео; обновлено 15:51
15:51 4114
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
15:40 1948
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 2307
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 1850
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться