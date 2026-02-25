Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы

25 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проведенными в селе Ходжавенд и городе Ходжавенде, информирует официальный сайт главы государства.

Затем президент Азербайджана, первая леди и их дочь встретились с жителями города Ходжавенда и села Ходжавенд.