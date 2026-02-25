USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

Золото уже почти $5200

16:26 353

Золото продолжает дорожать из-за сохраняющейся геополитической напряженности.

Сегодня апрельские фьючерсы на золото дорожали на бирже Comex примерно на 0,4%, до $5198 за унцию.

Фьючерсы на серебро дорожают на 3,5%, до $90,575 за унцию, на платину - на 5,5%, до $2308 за унцию.

Напряженность вокруг Ирана сохраняется, что поддерживает спрос на драгоценные металлы в качестве защитного актива.

Аналитики JPMorgan спрогнозировали, что цена золота достигнет $6300 за унцию к концу 2026 года. Также банк улучшил долгосрочный прогноз цен на этот драгметалл до $4500 за унцию.

Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 268
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2153
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4471
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 864
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
16:19 1092
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
16:04 1046
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
15:51 972
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады видео; обновлено 15:51
15:51 4116
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
15:40 1949
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 2308
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
Турецкий Anadolu посылает сигнал России
15:08 1851

