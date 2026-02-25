Детали новых переговоров Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 26 февраля состоится двусторонняя встреча с представителями Украины и США, передают украинские СМИ.

С украинской стороны в ней примут участие секретарь СНБО Рустем Умеров и министр экономики Алексей Соболев, со стороны США — спецпредставитель Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

По словам Зеленского, Киев и Вашингтон рассмотрят три вопроса: prosperity package — детали по пакету восстановления Украины; подготовку следующей трехсторонней встречи с РФ, вероятно, в начале марта; детали обмена. «Очень надеемся на позитив на этом гуманитарном треке», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян сообщила журналистам, что встреча Умерова с американскими переговорщиками состоится в Женеве.

По данным украинских СМИ, темой следующей трехсторонней встречи станет Запорожская АЭС.