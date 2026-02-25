Детали новых переговоров Украины и США

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 26 февраля состоится двусторонняя встреча с представителями Украины и США, передают украинские СМИ.

С украинской стороны в ней примут участие секретарь СНБО Рустем Умеров и министр экономики Алексей Соболев, со стороны США — спецпредставитель Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

По словам Зеленского, Киев и Вашингтон рассмотрят три вопроса: prosperity package — детали по пакету восстановления Украины; подготовку следующей трехсторонней встречи с РФ, вероятно, в начале марта; детали обмена. «Очень надеемся на позитив на этом гуманитарном треке», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян сообщила журналистам, что встреча Умерова с американскими переговорщиками состоится в Женеве.

По данным украинских СМИ, темой следующей трехсторонней встречи станет Запорожская АЭС. 

Российский генерал Грехов в Азербайджане
Российский генерал Грехов в Азербайджане
17:12 0
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 270
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2155
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4472
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 867
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
16:19 1094
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
16:04 1049
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
15:51 973
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады видео; обновлено 15:51
15:51 4116
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
15:40 1949
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 2310

