В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

Габалинцы и огузцы пришли на прием к Вугару Ахмедову

16:48 245

В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении встреч с гражданами в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов встретился в Габале с жителями Габалинского и Огузского районов.   

Прием граждан был проведен в соответствии с графиком встреч руководителей органов исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.

Согласно сообщению пресс-службы ОАО, перед встречей с гражданами был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Габале, возложены цветы, почтена его память.

В ходе приема были даны ответы на обращения граждан, а по ряду вопросов - приняты меры для их оперативного решения. Заявления, требующие дополнительного изучения, оформлены письменно и направлены в соответствующие структуры для рассмотрения. Жители указанных районов, как сообщается, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, проявляемые к жителям регионов, а также за работы по обновлению электросетей.

«Для обеспечения потребителей стабильной и бесперебойной электроэнергией, минимизации потерь электроэнергии «Азеришыг» продолжает проводить в регионах работы по реконструкции и капитальному ремонту, а также просветительские мероприятия, встречи с местными жителями», - заявили в пресс-службе.

Российский генерал Грехов в Азербайджане
Российский генерал Грехов в Азербайджане
17:12 1
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 274
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2155
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4472
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 867
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
16:19 1098
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
16:04 1051
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
15:51 974
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады видео; обновлено 15:51
15:51 4117
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
15:40 1951
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 2312

