Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести

Тысячи женщин в Центральной Азии ищут своих мужей, завербованных в российскую армию и исчезнувших на войне в Украине. Из‑за нехватки официальной информации и растущих препятствий юридического характера многие живут в условиях полной неопределенности. Об этом сообщают местные редакции «Радио Свобода».
Один из пропавших без вести — гражданин Кыргызстана Эрнисбек Мамасыдыков — не ожидал, что российское вторжение в Украину коснется его лично. Но в августе прошлого года он надел военную форму и отправился на фронт. Этот резкий поворот произошел после десяти лет жизни в Москве, которую он периодически покидал, навещая родину.
2 августа 2025 года 37‑летний Эрнисбек связался со своей женой Назгуль Сагиновой и сообщил, что его задержали и доставили в военный комиссариат.
«Я иду не на войну, а просто в армию. Сказали, что буду служить год. Не переживай слишком сильно. «Хорошо заботься о детях», — написал он. — Скоро у меня заберут телефон. Я свяжусь с вами, когда смогу».
Мамасыдыков, у которого был и российский паспорт, в последний раз звонил родным 20 августа. Он сообщил родственнику, что находится в Купянске, и рассказал, что в тот же день, когда он туда прибыл, кухню, где он и другие новобранцы распивали чай, разбомбили. С тех пор связь с ним оборвалась. Российские военные власти объявили его пропавшим без вести в Украине еще в октябре.
Мамасыдыков — один из многих граждан Кыргызстана, исчезнувших во время войны. По данным Тамары Курушкиной из украинского государственного проекта «Хочу жить», который ведет мониторинг погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих российской армии, таких около 700.
«Менее 3 процентов пропавших без вести удается найти живыми. Примерно 95–97 процентов погибают, и их тела не находят», — отмечает она.
Кыргызстанские власти предупреждают, что участие в вооруженных конфликтах за рубежом является уголовным преступлением. По этой причине большинство семей боятся подавать официальные заявления в госорганы, опасаясь преследования, и предпочитают молчать.
Родственники рекрутов оказываются в ловушке: они не могут получить данные или поддержку, что делает их особенно уязвимыми перед дезинформацией и разного рода мошенничеством.
Женщина по имени Минура тоже ищет своего мужа. Эркинбек пропал без вести в Луганской области на востоке Украины. Имена супругов изменены из соображений безопасности. Он также является гражданином Кыргызстана и имеет российский паспорт. Семья больше десяти лет жила и работала в Москве. По словам женщины, муж вступил в российскую армию из‑за долгов, которые семья не могла погасить.
После отправки на фронт он ненадолго вернулся домой с тяжелым сотрясением мозга. Его мучили кошмары, рассказывает Минура. «По ночам он резко вскакивал, кричал, даже поднимал на нас руку. Он плакал, говорил, что видел, как дети исчезали у него на глазах. Война меняет людей», — объясняет она.
Летом 2025 года Эркинбек снова уехал на войну. Женщина говорит, что ее муж пропал без вести в Луганской области Украины.
Артем Клыга, юрист, живущий в Германии и специализирующийся на российском военном праве, рассказывает о юридических и финансовых трудностях, с которыми сталкиваются семьи: «Суд может объявить человека пропавшим «без вести» или «погибшим»: достаточно одного лишь слова командира. Главная цель — прекратить выплаты солдату или его родственникам».
«Обычно, если человек жив, ему платят около 200 тысяч рублей (2600 долларов) в месяц. Граждане Кыргызстана, находящиеся за пределами России, не могут эффективно обжаловать такие решения или что‑то требовать», — добавляет Клыга.
Институт изучения войны, американский аналитический центр, сообщил, что Минобороны России принудило к службе не менее 20 тысяч мигрантов из Центральной Азии, угрожая лишением гражданства и депортацией членов их семей. Многие мигранты имеют двойное гражданство и рассматриваются как «ценный источник» для российской армии, которая несет огромные потери в Украине.
Следует отметить, что многие азербайджанцы, проживающие в России, а также бывшие военнослужащие в самом Азербайджане привлекаются к участию в войне против Украины. За последние несколько месяцев стало известно о гибели десятков азербайджанских граждан в боях на территории Украины: такие сообщения периодически распространяют их родственники в социальных сетях.
Как сообщалось ранее, российские власти запретили своим «вербовщикам» привлекать граждан более чем 40 стран, которых Москва считает «дружественными». В этот список не входят Азербайджан и страны Центральной Азии.