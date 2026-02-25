USD 1.7000
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
Новость дня
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести

наш обзор
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
16:50 524

Тысячи женщин в Центральной Азии ищут своих мужей, завербованных в российскую армию и исчезнувших на войне в Украине. Из‑за нехватки официальной информации и растущих препятствий юридического характера многие живут в условиях полной неопределенности. Об этом сообщают местные редакции «Радио Свобода».

Один из пропавших без вести — гражданин Кыргызстана Эрнисбек Мамасыдыков — не ожидал, что российское вторжение в Украину коснется его лично. Но в августе прошлого года он надел военную форму и отправился на фронт. Этот резкий поворот произошел после десяти лет жизни в Москве, которую он периодически покидал, навещая родину.

2 августа 2025 года 37‑летний Эрнисбек связался со своей женой Назгуль Сагиновой и сообщил, что его задержали и доставили в военный комиссариат.

Летом 2025 года Эркинбек снова уехал на войну. Женщина говорит, что ее муж пропал без вести в Луганской области Украины

«Я иду не на войну, а просто в армию. Сказали, что буду служить год. Не переживай слишком сильно. «Хорошо заботься о детях», — написал он. — Скоро у меня заберут телефон. Я свяжусь с вами, когда смогу».

Мамасыдыков, у которого был и российский паспорт, в последний раз звонил родным 20 августа. Он сообщил родственнику, что находится в Купянске, и рассказал, что в тот же день, когда он туда прибыл, кухню, где он и другие новобранцы распивали чай, разбомбили. С тех пор связь с ним оборвалась. Российские военные власти объявили его пропавшим без вести в Украине еще в октябре.

Мамасыдыков — один из многих граждан Кыргызстана, исчезнувших во время войны. По данным Тамары Курушкиной из украинского государственного проекта «Хочу жить», который ведет мониторинг погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих российской армии, таких около 700.

«Менее 3 процентов пропавших без вести удается найти живыми. Примерно 95–97 процентов погибают, и их тела не находят», — отмечает она.

Кыргызстанские власти предупреждают, что участие в вооруженных конфликтах за рубежом является уголовным преступлением. По этой причине большинство семей боятся подавать официальные заявления в госорганы, опасаясь преследования, и предпочитают молчать.

Мамасыдыков — один из многих граждан Кыргызстана, исчезнувших во время войны

Родственники рекрутов оказываются в ловушке: они не могут получить данные или поддержку, что делает их особенно уязвимыми перед дезинформацией и разного рода мошенничеством.

Женщина по имени Минура тоже ищет своего мужа. Эркинбек пропал без вести в Луганской области на востоке Украины. Имена супругов изменены из соображений безопасности. Он также является гражданином Кыргызстана и имеет российский паспорт. Семья больше десяти лет жила и работала в Москве. По словам женщины, муж вступил в российскую армию из‑за долгов, которые семья не могла погасить.

После отправки на фронт он ненадолго вернулся домой с тяжелым сотрясением мозга. Его мучили кошмары, рассказывает Минура. «По ночам он резко вскакивал, кричал, даже поднимал на нас руку. Он плакал, говорил, что видел, как дети исчезали у него на глазах. Война меняет людей», — объясняет она.

Летом 2025 года Эркинбек снова уехал на войну. Женщина говорит, что ее муж пропал без вести в Луганской области Украины.

Погибают либо пропадают без вести немало граждан Азербайджана

Артем Клыга, юрист, живущий в Германии и специализирующийся на российском военном праве, рассказывает о юридических и финансовых трудностях, с которыми сталкиваются семьи: «Суд может объявить человека пропавшим «без вести» или «погибшим»: достаточно одного лишь слова командира. Главная цель — прекратить выплаты солдату или его родственникам».

«Обычно, если человек жив, ему платят около 200 тысяч рублей (2600 долларов) в месяц. Граждане Кыргызстана, находящиеся за пределами России, не могут эффективно обжаловать такие решения или что‑то требовать», — добавляет Клыга.

Институт изучения войны, американский аналитический центр, сообщил, что Минобороны России принудило к службе не менее 20 тысяч мигрантов из Центральной Азии, угрожая лишением гражданства и депортацией членов их семей. Многие мигранты имеют двойное гражданство и рассматриваются как «ценный источник» для российской армии, которая несет огромные потери в Украине.

Следует отметить, что многие азербайджанцы, проживающие в России, а также бывшие военнослужащие в самом Азербайджане привлекаются к участию в войне против Украины. За последние несколько месяцев стало известно о гибели десятков азербайджанских граждан в боях на территории Украины: такие сообщения периодически распространяют их родственники в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, российские власти запретили своим «вербовщикам» привлекать граждан более чем 40 стран, которых Москва считает «дружественными». В этот список не входят Азербайджан и страны Центральной Азии.

Российский генерал Грехов в Азербайджане
Российский генерал Грехов в Азербайджане
17:12 3
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 277
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2156
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4472
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 867
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
16:19 1099
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
Армения и Азербайджан обменялись списками товаров для экспорта
16:04 1051
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
Верховный суд отказал экс-дипломату Ибрагимову
15:51 976
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады
Атака на российский химзавод: 7 погибших, 10 раненых, закрыты школы и детсады видео; обновлено 15:51
15:51 4117
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
Сын Аллахшукюра Пашазаде уволился
15:40 1952
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 2312

