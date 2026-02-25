Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести

Тысячи женщин в Центральной Азии ищут своих мужей, завербованных в российскую армию и исчезнувших на войне в Украине. Из‑за нехватки официальной информации и растущих препятствий юридического характера многие живут в условиях полной неопределенности. Об этом сообщают местные редакции «Радио Свобода». Один из пропавших без вести — гражданин Кыргызстана Эрнисбек Мамасыдыков — не ожидал, что российское вторжение в Украину коснется его лично. Но в августе прошлого года он надел военную форму и отправился на фронт. Этот резкий поворот произошел после десяти лет жизни в Москве, которую он периодически покидал, навещая родину. 2 августа 2025 года 37‑летний Эрнисбек связался со своей женой Назгуль Сагиновой и сообщил, что его задержали и доставили в военный комиссариат.

«Я иду не на войну, а просто в армию. Сказали, что буду служить год. Не переживай слишком сильно. «Хорошо заботься о детях», — написал он. — Скоро у меня заберут телефон. Я свяжусь с вами, когда смогу». Мамасыдыков, у которого был и российский паспорт, в последний раз звонил родным 20 августа. Он сообщил родственнику, что находится в Купянске, и рассказал, что в тот же день, когда он туда прибыл, кухню, где он и другие новобранцы распивали чай, разбомбили. С тех пор связь с ним оборвалась. Российские военные власти объявили его пропавшим без вести в Украине еще в октябре. Мамасыдыков — один из многих граждан Кыргызстана, исчезнувших во время войны. По данным Тамары Курушкиной из украинского государственного проекта «Хочу жить», который ведет мониторинг погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих российской армии, таких около 700. «Менее 3 процентов пропавших без вести удается найти живыми. Примерно 95–97 процентов погибают, и их тела не находят», — отмечает она. Кыргызстанские власти предупреждают, что участие в вооруженных конфликтах за рубежом является уголовным преступлением. По этой причине большинство семей боятся подавать официальные заявления в госорганы, опасаясь преследования, и предпочитают молчать.

Родственники рекрутов оказываются в ловушке: они не могут получить данные или поддержку, что делает их особенно уязвимыми перед дезинформацией и разного рода мошенничеством. Женщина по имени Минура тоже ищет своего мужа. Эркинбек пропал без вести в Луганской области на востоке Украины. Имена супругов изменены из соображений безопасности. Он также является гражданином Кыргызстана и имеет российский паспорт. Семья больше десяти лет жила и работала в Москве. По словам женщины, муж вступил в российскую армию из‑за долгов, которые семья не могла погасить. После отправки на фронт он ненадолго вернулся домой с тяжелым сотрясением мозга. Его мучили кошмары, рассказывает Минура. «По ночам он резко вскакивал, кричал, даже поднимал на нас руку. Он плакал, говорил, что видел, как дети исчезали у него на глазах. Война меняет людей», — объясняет она. Летом 2025 года Эркинбек снова уехал на войну. Женщина говорит, что ее муж пропал без вести в Луганской области Украины.