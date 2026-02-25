Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России

По словам Зеленского, Украина осуществила атаки ракетами «Фламинго» на расстояние 1400 км вглубь территории России: «Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии».

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве раскрыл детали удара ракетами «Фламинго» по предприятию военно-промышленного комплекса «Воткинский завод» в Удмуртии.

По словам президента, россияне «охотятся» за производством «Фламинго» в Украине. «Как я говорил, нам пришлось долго ждать реновации линии производства из-за соответствующих российских атак», - сказал украинский лидер.

Он отметил, что украинские производители, компания Fire Point, будут наращивать производство ракет «Фламинго».

При этом Зеленский решил не сообщать, какое количество ракет «Фламинго» было выпущено по заводу в российской Удмуртии: «Я хочу только сказать: были сбития российской ПВО, были несбития и были четкие попадания, но самое главное, что все ракеты, которые вышли, долетели до объекта. И я считаю, что это самый главный успех. То есть мы говорим о высоком качестве, хорошей операции и меткости».

Ранее украинские СМИ писали, что в результате попадания украинской ракеты «Фламинго» был выведен из строя один из ключевых цехов Воткинского завода в Удмуртии, где производят баллистические ракеты «Искандер».