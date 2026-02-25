Громкий арест в Армении

В Армении спустя 18 лет по делу «1 марта» арестован бывший высокопоставленный сотрудник полиции.

Следственный комитет Армении сообщил о задержании бывшего замначальника главного управления уголовного розыска полиции Овика Тамамяна, сообщают армянские СМИ.

По данным следствия, именно он отдавал распоряжения, приведшие к насилию и человеческим жертвам. В отношении Тамамяна возбуждено публичное уголовное производство по статье «превышение должностных полномочий».

Во время беспорядков, последовавших за президентскими выборами 2008 года, в центре Еревана погибли 10 человек. По делу «1 марта» обвинения ранее были предъявлены Роберту Кочаряну и ряду других бывших должностных лиц.