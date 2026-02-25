Российский генерал Грехов в Азербайджане

Делегация Министерства обороны РФ во главе с начальником вооружения - заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковником Юрием Греховым находится с визитом в Азербайджане. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Делегация Военно-воздушных сил РФ встретилась с заместителем министра обороны - командующим Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Намиком Исламзаде.

«На встрече было обсуждено текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В рамках визита делегация приняла участие в семинаре с участием командования Университета национальной обороны и группы слушателей.

В ходе семинара состоялся обмен мнениями об инновациях в военно-образовательной и научной сфере», - указали в Минобороны