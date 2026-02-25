Не забудем: в Хьюстоне о Ходжалы

В Университете Святого Томаса (University of St. Thomas), действующем в городе Хьюстоне американского штата Техас, состоялась международная конференция под названием «III Конференция глобального диалога: историческая память как основа мира» (III Global Dialogue Conference: Historical Memory as a Foundation of Peace), посвященная 34-й годовщине Ходжалинского геноцида. Конференция была организована Ассоциацией городов-побратимов Хьюстона при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.
Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджанской Республики и Соединенных Штатов Америки, почтения минутой молчания светлой памяти жертв Ходжалинского геноцида. В конференции приняли участие сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, представитель посольства Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки, профессора Университета Святого Томаса, ученые и члены азербайджанской общины.
Руководитель Ассоциации городов-побратимов Хьюстона Ирада Ахундова подчеркнула, что Ходжалинский геноцид является одной из самых кровавых и трагических страниц в истории Азербайджана, подробно рассказала о сути и исторических фактах этого страшного события.
Заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова отметила, что последовательные и широкомасштабные мероприятия в различных странах мира, посвященные Ходжалинскому геноциду, служат сохранению памяти о бесчеловечном теракте, совершенном против человечества, констатировала важность правильного доведения ходжалинских реалий до международной общественности, дачи политико-правовой оценки преступлениям, совершенным против ходжалинцев. Одновременно она довела до внимания, что участие президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в первом заседании Совета мира в Вашингтоне по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа представляет особое значение с точки зрения обеспечения стабильности и достижения устойчивого мира в регионе.
Представитель посольства Азербайджана в США, почтив память жертв геноцида, констатировал развитие дружественных и партнерских отношений между двумя странами, сказал, что эти отношения вносят вклад в укрепление мира.
Вице-президент Альянса азербайджано-американских организаций Адика Икбал подчеркнула важность глобальной солидарности для предотвращения повторения вандализма, совершенного в Ходжалы, жестоких преступлений, направленных против мирного населения.
На конференции было показано видеообращение ирландского историка, автора книги «44 дня: Карабах – от оккупации к свободе» Патрика Уолша. Говоря об историческом контексте ходжалинской трагедии, он отметил значение правильной оценки международным сообществом событий, произошедших 26 февраля 1992 года.
Демонстрация далее документального фильма «Ходжалинская резня – история Азербайджана», повествующего о тяжелых последствиях Ходжалинского геноцида, вызвала у зрителей чувство глубокой печали.
Во второй половине дня конференция продолжила работу панельными дискуссиями.
На панели под названием «Историческая память как основа мира», проведенной под модераторством финансового аналитика, учредителя сайта LearnTheMoney.org Алимурсала Ибрагимова, выступили доцент Департамента исследований мира и конфликтов Университета Северной Каролины Али Аскеров, профессор физики Южного методистского университета Дурдана Балакишиева, журналист и геополитический аналитик Малик Айюб Сумбал, работающий в Китае, а также британский политолог и журналист Нил Уотсон.
На панели говорилось о международно-правовой оценке Ходжалинского геноцида, важности сохранения исторической памяти для грядущих поколений. Широко обсуждались информационная война и роль наших соотечественников, проживающих за рубежом, в доведении до мира позиции Азербайджана. Одновременно состоялся обмен мнениями об исторических и правовых аспектах карабахского конфликта, причинах невыполнения международных резолюций и его гуманитарных последствиях. В центре внимания находились геополитическая ситуация в регионе, значение сбалансированной силовой политики и регионального сотрудничества в постконфликтный период, открытие коммуникаций и роль экономической интеграции в обеспечении долгосрочного мира.
Конференция продолжила работу обсуждениями в формате вопросов и ответов.