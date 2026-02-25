Не забудем: в Хьюстоне о Ходжалы

В Университете Святого Томаса (University of St. Thomas), действующем в городе Хьюстоне американского штата Техас, состоялась международная конференция под названием «III Конференция глобального диалога: историческая память как основа мира» (III Global Dialogue Conference: Historical Memory as a Foundation of Peace), посвященная 34-й годовщине Ходжалинского геноцида. Конференция была организована Ассоциацией городов-побратимов Хьюстона при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой. Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджанской Республики и Соединенных Штатов Америки, почтения минутой молчания светлой памяти жертв Ходжалинского геноцида. В конференции приняли участие сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, представитель посольства Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки, профессора Университета Святого Томаса, ученые и члены азербайджанской общины.

Руководитель Ассоциации городов-побратимов Хьюстона Ирада Ахундова подчеркнула, что Ходжалинский геноцид является одной из самых кровавых и трагических страниц в истории Азербайджана, подробно рассказала о сути и исторических фактах этого страшного события. Заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова отметила, что последовательные и широкомасштабные мероприятия в различных странах мира, посвященные Ходжалинскому геноциду, служат сохранению памяти о бесчеловечном теракте, совершенном против человечества, констатировала важность правильного доведения ходжалинских реалий до международной общественности, дачи политико-правовой оценки преступлениям, совершенным против ходжалинцев. Одновременно она довела до внимания, что участие президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в первом заседании Совета мира в Вашингтоне по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа представляет особое значение с точки зрения обеспечения стабильности и достижения устойчивого мира в регионе. Представитель посольства Азербайджана в США, почтив память жертв геноцида, констатировал развитие дружественных и партнерских отношений между двумя странами, сказал, что эти отношения вносят вклад в укрепление мира.

Вице-президент Альянса азербайджано-американских организаций Адика Икбал подчеркнула важность глобальной солидарности для предотвращения повторения вандализма, совершенного в Ходжалы, жестоких преступлений, направленных против мирного населения. На конференции было показано видеообращение ирландского историка, автора книги «44 дня: Карабах – от оккупации к свободе» Патрика Уолша. Говоря об историческом контексте ходжалинской трагедии, он отметил значение правильной оценки международным сообществом событий, произошедших 26 февраля 1992 года. Демонстрация далее документального фильма «Ходжалинская резня – история Азербайджана», повествующего о тяжелых последствиях Ходжалинского геноцида, вызвала у зрителей чувство глубокой печали. Во второй половине дня конференция продолжила работу панельными дискуссиями.