Американские «невидимки» на Ближнем Востоке

12 американских истребителей-невидимок F-22 Raptor приземлились на базе ВВС Израиля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и растущей неопределенности по иранскому направлению, сообщают израильские СМИ.

F-22 стал последним пополнением арсенала США в регионе за последние недели. Ранее туда также направлялся крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford.

По данным открытых источников и мониторинга полетов, в данный момент в регионе развернуто более 300 военных самолетов США.

Стратегическое размещение войск, самолетов и кораблей США накануне следующего раунда ядерных переговоров с Ираном в Женеве показывает, что Вашингтон и Иерусалим готовятся к любому развитию событий.