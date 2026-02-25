Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил или арестовал не менее 100 бойцов организации «Моджахедин-э Халк» (МЕК) в ходе столкновений в понедельник, когда шиитско-марксистская группа пыталась провести операцию в непосредственной близости от штаб-квартиры верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в Тегеране, подтвердила сама МЕК.

Информацию о столкновениях и количестве погибших также подтвердили аффилированное с КСИР агентство Tasnim News и связанное с «Хезболлой» издание Al Akhbar. Более 150 других боевиков МЕК «благополучно вернулись на свои базы» к ночи понедельника, заявили в организации и добавили, что передадут имена погибших и раненых международным правозащитным структурам.

Основным местом столкновений стал комплекс Мотахари, где расположены: штаб-квартира Хаменеи, Совет стражей, Ассамблея экспертов, офис министра разведки, центральный офис судебной системы, Высший совет национальной безопасности, Совет целесообразности, а также офис и резиденция сына верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

По данным МЕК, из 17 работавших камер видеонаблюдения часть была отключена на рассвете в понедельник. Организация утверждает, что потери сил режима были «тяжелыми, хотя точных цифр нет», и отмечает интенсивное движение машин скорой помощи в комплекс на протяжении всего дня после столкновений. Al-Akhbar подтвердил факт столкновений, назвав их «одной из самых опасных и сложных операций МЕК в Иране при прямой поддержке иностранных спецслужб». По версии издания, план предусматривал проникновение группы в комплекс, но «был сорван на начальном этапе, прежде чем мог быть реализован».

Организация «Моджахедин-э Халк» была признана террористической в последние годы существования династии Пехлеви и сохраняла этот статус на всем протяжении существования исламской республики. В 1980-х группа поддержала Саддама Хусейна в ирано-иракской войне. Ранее она также считалась террористической организацией на Западе (США, ЕС, Великобритания, Канада), однако впоследствии эти страны сняли с нее соответствующие обозначения.