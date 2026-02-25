Azercell выступает эксклюзивным партнером «Бакинского марафона 2026»

3 мая 2026 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при эксклюзивном партнерстве ООО Azercell Telecom состоится «Бакинский марафон 2026». Проект, занимающий особое место в спортивной повестке страны, вновь объединит тысячи участников, способствуя популяризации здорового образа жизни.

Девятый по счету марафон, проходящий под лозунгом «Победи ветер», впервые будет организован на полной дистанции протяженностью 42 км. Марафон стартует на Площади Государственного флага, а финишная зона расположится в Sea Breeze. Отдельные финишные зоны предусмотрены также на дистанциях 10 и 21 км.

Пройти регистрацию для участия в марафоне можно в специальных пунктах, расположенных в торговых центрах Gənclik Mall, 28 Mall и Dəniz Mall, а также на сайте www.marathon.az. Участие студентов в марафоне является бесплатным. Регистрация продлится до 25 апреля 2026 года.

ООО Azercell Telecom является главным генеральным спонсором и эксклюзивным партнером проекта с 2017 года. В этом году компания вновь активно поддержит марафон участием руководящего состава, сотрудников и корпоративных клиентов.