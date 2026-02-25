USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

Azercell выступает эксклюзивным партнером «Бакинского марафона 2026»

17:24 230

3 мая 2026 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при эксклюзивном партнерстве ООО Azercell Telecom состоится «Бакинский марафон 2026». Проект, занимающий особое место в спортивной повестке страны, вновь объединит тысячи участников, способствуя популяризации здорового образа жизни.

Девятый по счету марафон, проходящий под лозунгом «Победи ветер», впервые будет организован на полной дистанции протяженностью 42 км. Марафон стартует на Площади Государственного флага, а финишная зона расположится в Sea Breeze. Отдельные финишные зоны предусмотрены также на дистанциях 10 и 21 км.

Пройти регистрацию для участия в марафоне можно в специальных пунктах, расположенных в торговых центрах Gənclik Mall, 28 Mall и Dəniz Mall, а также на сайте www.marathon.az. Участие студентов в марафоне является бесплатным. Регистрация продлится до 25 апреля 2026 года.

ООО Azercell Telecom является главным генеральным спонсором и эксклюзивным партнером проекта с 2017 года. В этом году компания вновь активно поддержит марафон участием руководящего состава, сотрудников и корпоративных клиентов.

Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан оптимист обновлено 19:04
19:04 578
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 882
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 2439
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 2169
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2587
Американские «невидимки» на Ближнем Востоке
Американские «невидимки» на Ближнем Востоке
17:16 789
Российский генерал Грехов в Азербайджане
Российский генерал Грехов в Азербайджане фото
17:12 2190
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 1832
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2966
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4894
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 1787

