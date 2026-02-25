Дорожает и древесина

На рынке Азербайджана зафиксирован заметный рост цен на изделия из древесины. Комментируя ситуацию в интервью haqqin.az , экономист Халид Керимли отметил, что древесина в стране практически не производится и рынок зависит от внешних поставок.

«Она (древесина) в основном импортируется из Беларуси, России, ранее поступала и из Украины. Именно импортная цена формирует стоимость на рынке. Это также связано с колебаниями курса российского рубля. Поскольку закупки осуществляются в рублях, когда он укрепляется, дорожают и древесина, и металл, поступающие оттуда, и вся лесная продукция. Одним словом, подорожание происходит по разным причинам: иногда сами поставщики периодически повышают цены, кроме того, существуют сезонные факторы», — отметил Керимли.

По его словам, значительное влияние оказывают и природно-климатические условия. Например, в январе–феврале лесозаготовительные работы зачастую невозможно проводить из-за погодных условий, а осенью из-за дождей образуется болотистая местность, что также затрудняет заготовку.

«В этой сфере и в промышленности в целом существует много подобных нюансов. В определенные периоды года цены повышаются: в сезон они растут с лета до осени, а зимой из-за невозможности проведения заготовительных работ объем продукции сокращается и цены снова увеличиваются. Кроме того, когда у поставщиков на руках находятся крупные партии товара, они также могут корректировать цены. В конечном итоге основная причина заключается в том, что стоимость растет из-за удорожания импортной продукции», - отметил экономист.