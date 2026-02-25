USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
Новость дня
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

В Греции арестован гражданин Азербайджана: перевозил мигрантов

Отдел информации
17:46 469

Береговая охрана Греции арестовала гражданина Азербайджана, перевозившего на лодке десятки нелегальных мигрантов из Турции на остров Лесбос в Эгейском море.

По сообщению греческих СМИ, 39-летний гражданин Азербайджана прибыл на остров Лесбос на лодке с 15 мужчинами, 4 женщинами и 12 детьми, включая граждан третьих стран, из Турции рано утром вчера, потом высадил их. При возвращении был задержан береговой охраной.

Следует отметить, что периодически фиксируются случаи перевозки нелегальных мигрантов из Турции в Грецию гражданами Азербайджана. В Греции уже арестованы десятки азербайджанских граждан, которые «служили» для международной мафии, занимающейся торговлей людьми и базирующейся в Турции. Большинство из них — молодые люди в возрасте 19-22 лет. Haqqin.az не раз сообщал своим читателям о подобных арестах.

Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан оптимист обновлено 19:04
19:04 579
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 886
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 2443
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 2171
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2587
Американские «невидимки» на Ближнем Востоке
Американские «невидимки» на Ближнем Востоке
17:16 790
Российский генерал Грехов в Азербайджане
Российский генерал Грехов в Азербайджане фото
17:12 2195
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 1836
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2967
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4894
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 1788

ЭТО ВАЖНО

Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан оптимист обновлено 19:04
19:04 579
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 886
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 2443
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 2171
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2587
Американские «невидимки» на Ближнем Востоке
Американские «невидимки» на Ближнем Востоке
17:16 790
Российский генерал Грехов в Азербайджане
Российский генерал Грехов в Азербайджане фото
17:12 2195
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 1836
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2967
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4894
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 1788
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться