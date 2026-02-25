В Греции арестован гражданин Азербайджана: перевозил мигрантов

Береговая охрана Греции арестовала гражданина Азербайджана, перевозившего на лодке десятки нелегальных мигрантов из Турции на остров Лесбос в Эгейском море.

По сообщению греческих СМИ, 39-летний гражданин Азербайджана прибыл на остров Лесбос на лодке с 15 мужчинами, 4 женщинами и 12 детьми, включая граждан третьих стран, из Турции рано утром вчера, потом высадил их. При возвращении был задержан береговой охраной.

Следует отметить, что периодически фиксируются случаи перевозки нелегальных мигрантов из Турции в Грецию гражданами Азербайджана. В Греции уже арестованы десятки азербайджанских граждан, которые «служили» для международной мафии, занимающейся торговлей людьми и базирующейся в Турции. Большинство из них — молодые люди в возрасте 19-22 лет. Haqqin.az не раз сообщал своим читателям о подобных арестах.