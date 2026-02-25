USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
Новость дня
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

США: Мы обходили вниманием Азербайджан…

17:51 1030

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает связи с Казахстаном, Арменией и Азербайджаном, в отличие от предыдущих властей США, заявил замглавы Госдепа по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.

«Одним из заметных подходов администрации Трампа стало активное взаимодействие со многими странами, которые исторически США и предыдущие администрации, как правило, обходили вниманием. Одним из проявлений этого стало заключение двусторонних соглашений с такими странами, как Казахстан, Армения и Азербайджан», - сказал Хелберг на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса на тему «Продвижение нацбезопасности через коммерческую дипломатию».

Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан оптимист обновлено 19:04
19:04 581
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 887
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 2444
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 2172
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2587
Американские «невидимки» на Ближнем Востоке
Американские «невидимки» на Ближнем Востоке
17:16 790
Российский генерал Грехов в Азербайджане
Российский генерал Грехов в Азербайджане фото
17:12 2197
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 1837
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2968
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4895
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 1789

ЭТО ВАЖНО

Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан оптимист обновлено 19:04
19:04 581
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 887
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 2444
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 2172
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2587
Американские «невидимки» на Ближнем Востоке
Американские «невидимки» на Ближнем Востоке
17:16 790
Российский генерал Грехов в Азербайджане
Российский генерал Грехов в Азербайджане фото
17:12 2197
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 1837
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2968
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4895
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 1789
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться