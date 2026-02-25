США: Мы обходили вниманием Азербайджан…

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает связи с Казахстаном, Арменией и Азербайджаном, в отличие от предыдущих властей США, заявил замглавы Госдепа по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.

«Одним из заметных подходов администрации Трампа стало активное взаимодействие со многими странами, которые исторически США и предыдущие администрации, как правило, обходили вниманием. Одним из проявлений этого стало заключение двусторонних соглашений с такими странами, как Казахстан, Армения и Азербайджан», - сказал Хелберг на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса на тему «Продвижение нацбезопасности через коммерческую дипломатию».