Новый коррупционный скандал в Украине

Как пишут украинские СМИ, речь идет о командующем логистикой Воздушных сил ВСУ полковнике Андрее Украинце и начальнике управления СБУ в Житомирской области полковнике Владимире Компанийченко.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала командующего логистикой Воздушных сил ВСУ и начальника УСБУ в Житомирской области за хищение средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

В мае 2025 года было принято решение о выделении 1,4 млрд гривен ($32,4 млн) на строительство сборочно-разборных арочных конструкций.

Проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения: проекты не соответствовали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена. Несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей по договорам.

Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к главе УСБУ с просьбой «посодействовать» в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил «гарантом» «сделки», поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме.

По данным следствия, чтобы избежать ответственности и обеспечить невмешательство в процесс проверок, чиновники предложили передать около 13 млн гривен ($300 тыс.), что составляет 1% от финансирования объектов, за сокрытие растраты бюджетных средств. Также планировалось привлечение «лояльных» аудиторов для подготовки фиктивных заключений о качестве строительства.

25 февраля при попытке передачи неправомерной выгоды участников схемы задержали с поличным. Изъято $320 тыс.

В настоящее время задержанным должностным лицам в соответствии с совершенными ими преступлениями готовится уведомление о подозрении по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) по предварительному сговору группой лиц Уголовного кодекса Украины, отмечают в СБУ.