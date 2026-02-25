Спустил деньги ресторана в казино и получил срок

USD 1.7000
Инара Рафикгызы
18:03 791

В Шахбузском районном суде Нахчыванской Автономной Республики (НАР) завершился процесс над 49-летним жителем Бабекского района Агилем Аббасовым – исполнительным директором (управляющим) ресторана Batabat.

Как сообщает haqqin.az, исполнительный директор Агиль Аббасов проиграл деньги ресторана Batabat в онлайн-казино. После обращения владельца ресторана в правоохранительные органы по этому поводу Аббасову было предъявлено обвинение по статьям 179.2.3 (хищение или растрата, совершенная лицом, использующим свое служебное положение) и 179.2.4 (хищение или растрата, совершенная с причинением значительного ущерба) УК Азербайджана. В отношении него была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Аббасов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он указал, что в мае прошлого года был назначен неофициальным исполнительным директором (управляющим) ресторана Batabat. По его словам, на эту должность его назначил бывший председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Саттар Мехбалыев: «28 мая прошлого года я был вызван Саттаром Мехбалыевым в отель Təbriz. Там мне предложили стать директором в ресторане Batabat, и я согласился. До 12 июля я неофициально работал директором ресторана. Затем я уехал в Турцию и пробыл там 20 дней. Когда вернулся, обнаружил, что против меня возбуждено уголовное дело. За время работы я присвоил около 17 тысяч манатов из денег ресторана и проиграл их в онлайн-игре Pinco-Casino», - рассказал Аббасов.

В качестве потерпевшего по уголовному делу признано ООО Batabat Restoranı. Отметим, что ресторан Batabat принадлежит ООО Batabat Restoranı. Законным представителем этого ООО является Айхан Мехбалыев, племянник Саттара Мехбалыева.

Решением суда Агиль Аббасов приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

