Европа не тронет российские активы

Вопрос использования замороженных российских активов для поддержки Украины больше не рассматривается. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи с бельгийским коллегой Максимом Прево.

Вадефуль пояснил, что на данном этапе обсуждение этой инициативы завершено, поскольку в распоряжении имеются иные механизмы оказания помощи Украине.

Вместо конфискации российских активов государства Евросоюза договорились предоставить Киеву кредит в размере €90 млрд. Из этой суммы €60 млрд предполагается направить на закупку вооружений для ВСУ, еще €30 млрд — на поддержку украинского бюджета.

Соответствующее решение было одобрено Европарламентом, и его должен был утвердить Совет ЕС, однако Венгрия заблокировала предоставление кредита.