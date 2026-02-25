Международное сообщество обязано неукоснительно придерживаться обязательств в сфере нераспространения ядерного оружия и предотвращения ядерной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя утверждения Службы внешней разведки России о якобы существующих планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.

«Я не знакома с подробностями сложившейся ситуации. Китай всегда настаивал на недопустимости использования ядерного оружия и развязывания ядерной войны, международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны строго соблюдаться», – сказала дипломат на брифинге.

Мао Нин также обратилась к сторонам, заинтересованным в урегулировании украинского кризиса, с призывом избегать шагов, которые могут вызвать недопонимание или привести к дальнейшей эскалации.

Ранее в СВР РФ сообщили, что Великобритания и Франция якобы приняли решение о тайной передаче Украине ядерного оружия и связанных с ним технологий. В российской разведке полагают, что обладание атомной бомбой дало бы Киеву дополнительные аргументы на переговорах о мире. Посольства Франции и Великобритании в России опровергли подобные утверждения. Украинский МИД также не подтвердил информацию о наличии таких планов.