Альтернатива «Дружбе»: Европа предлагает новый маршрут

Координационная группа ЕС по вопросам нефти выступила с предложением обеспечить Венгрию и Словакию альтернативным маршрутом поставок в обход Украины – по Адриатическому трубопроводу, проходящему через территорию Хорватии. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

«Хорватия подтвердила, что никакая российская нефть не будет поставляться в рамках этих поставок», – сказала представитель ЕК.

Предложенный маршрут предполагает доставку сырья морем с последующей прокачкой по трубопроводу. При этом он полностью подпадает под действие санкций ЕС, запрещающих морские поставки российской нефти. Исключения, которыми пользуются Будапешт и Братислава, касаются только трубопроводной сети.

По словам Итконен, Хорватия изучает юридическую возможность приема партий российской нефти с учетом действующих санкций. В то же время 20-й пакет ограничений ЕС, который планируется к принятию, введет полный запрет на транспортировку российского сырья через европейскую инфраструктуру.

27 января нефтепровод «Дружба» был поврежден в результате боевых действий между Россией и Украиной. Через него в Венгрию и Словакию ранее поступала российская нефть транзитом через Украину. Прокачка пока не возобновлена. В ответ Венгрия и Словакия приостановили экспорт дизеля в Украину и пригрозили ограничить поставки электроэнергии.