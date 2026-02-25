USD 1.7000
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

Австралия намерена эвакуировать посольства с Ближнего Востока

18:41 153

Правительство Австралии объявило о планах эвакуации сотрудников своих дипмиссий в Израиле, Ливане, Иордании, Катаре и ОАЭ на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, говорится в заявлении австралийского МИД.

«Мы по-прежнему рекомендуем проявлять повышенную осторожность при посещении этих мест», – отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, МИД Австралии направил гражданам, находящимся в Израиле и Ливане, рекомендации с призывом «рассмотреть возможность отъезда, пока еще доступны его коммерческие варианты».

Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан оптимист обновлено 19:04
19:04 591
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 888
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 2448
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 2179
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2593
Американские «невидимки» на Ближнем Востоке
Американские «невидимки» на Ближнем Востоке
17:16 790
Российский генерал Грехов в Азербайджане
Российский генерал Грехов в Азербайджане фото
17:12 2205
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
Все долетели до цели: Зеленский об ударах «Фламинго» по России
17:03 1843
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
Адвокат Гюльтекин Гаджибейли об обыске у нее дома
14:59 2977
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
Верховный суд встал на сторону жителей: исполнительной власти придется раскошелиться
11:42 4897
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы
Алиевы в Ходжавенде и Ходжалы новость дополнена
16:23 1793

