Австралия намерена эвакуировать посольства с Ближнего Востока

Правительство Австралии объявило о планах эвакуации сотрудников своих дипмиссий в Израиле, Ливане, Иордании, Катаре и ОАЭ на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, говорится в заявлении австралийского МИД.

«Мы по-прежнему рекомендуем проявлять повышенную осторожность при посещении этих мест», – отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, МИД Австралии направил гражданам, находящимся в Израиле и Ливане, рекомендации с призывом «рассмотреть возможность отъезда, пока еще доступны его коммерческие варианты».