«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии

Лидер ливанской «Хезболлы» сообщил агентству AFP, что движение не планирует вмешиваться в случае «ограниченных» ударов США по Ирану.

При этом он отметил, что любая прямая атака на верховного лидера Ирана Али Хаменеи будет считаться «красной линией».

Каких конкретно мер можно ожидать в ответ на посягательство на Хаменеи, представитель движения не уточнил.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных ливанских чиновников сообщило, что Тель-Авив предупредил Бейрут: в случае участия «Хезболлы» в войне между США и Ираном Израиль нанесет удар по Ливану, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру, включая аэропорт.