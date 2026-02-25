USD 1.7000
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии

19:17 1046

Лидер ливанской «Хезболлы» сообщил агентству AFP, что движение не планирует вмешиваться в случае «ограниченных» ударов США по Ирану.

При этом он отметил, что любая прямая атака на верховного лидера Ирана Али Хаменеи будет считаться «красной линией».

Каких конкретно мер можно ожидать в ответ на посягательство на Хаменеи, представитель движения не уточнил.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных ливанских чиновников сообщило, что Тель-Авив предупредил Бейрут: в случае участия «Хезболлы» в войне между США и Ираном Израиль нанесет удар по Ливану, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру, включая аэропорт.

Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей
Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей
20:30
20:30 2203
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
17:20
17:20 4970
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
14:47
14:47 3317
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
20:12
20:12 599
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»
19:57
19:57 580
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
19:17
19:17 1047
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист
19:04
19:04 1306
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина
17:35
17:35 1465
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
17:27
17:27 3178
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
16:50
16:50 3139
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
14:11
14:11 2846

