В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

Политический ляп: председатель Генассамблеи ООН дважды включила Гренландию в ЕС

19:28 472

Экс-глава МИД Германии и председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок в ходе интервью журналистке Сандре Майшбергер допустила ошибку, назвав Гренландию членом Евросоюза, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Гренландия также является территорией ЕС», – заявила Бербок, подчеркивая значимость острова для США и Европы.

Журналистка Сандра Майшбергер осторожно поправила ее, отметив, что Гренландия не входит в состав ЕС. Бербок на это ответила, что она «абсолютно права».

Позже политик добавила, что гренландцы являются гражданами Евросоюза и «у них также есть внешняя граница ЕС, именно поэтому туда были отправлены солдаты».

«Это также было более чем неточно. Гренландия – одна из ассоциированных заморских территорий ЕС… Внешняя граница Евросоюза через нее не проходит. Более того, немецкие и другие европейские солдаты были отправлены в Гренландию не для обеспечения безопасности внешней границы ЕС, а официально для оценки безопасности региона – по приглашению Дании», – отмечает немецкое издание.

Фарерские острова и Гренландия, входящие в состав Королевства Дания, не являются членами ЕС. Сама Дания, член союза с 1973 года, использует собственную валюту и имеет ряд исключений в области правосудия и обороны.

Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей
Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей
20:30 2205
20:30 2205
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
17:20 4972
17:20 4972
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
14:47 3317
14:47 3317
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
20:12 601
20:12 601
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»
19:57 582
19:57 582
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
19:17 1048
19:17 1048
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист
19:04 1306
19:04 1306
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина
17:35 1465
17:35 1465
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
17:27 3178
17:27 3178
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
16:50 3140
16:50 3140
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
14:11 2846
14:11 2846

