Политический ляп: председатель Генассамблеи ООН дважды включила Гренландию в ЕС

«Гренландия также является территорией ЕС», – заявила Бербок, подчеркивая значимость острова для США и Европы.

Журналистка Сандра Майшбергер осторожно поправила ее, отметив, что Гренландия не входит в состав ЕС. Бербок на это ответила, что она «абсолютно права».

Позже политик добавила, что гренландцы являются гражданами Евросоюза и «у них также есть внешняя граница ЕС, именно поэтому туда были отправлены солдаты».

«Это также было более чем неточно. Гренландия – одна из ассоциированных заморских территорий ЕС… Внешняя граница Евросоюза через нее не проходит. Более того, немецкие и другие европейские солдаты были отправлены в Гренландию не для обеспечения безопасности внешней границы ЕС, а официально для оценки безопасности региона – по приглашению Дании», – отмечает немецкое издание.

Фарерские острова и Гренландия, входящие в состав Королевства Дания, не являются членами ЕС. Сама Дания, член союза с 1973 года, использует собственную валюту и имеет ряд исключений в области правосудия и обороны.